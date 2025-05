Politička slika Slavonije: Puno HDZ-a, malo DP-a i mnogi nezavisni koji su nekad bili stranački

Podijeli :

Marko Mrkonjić/Davor Javorović/Ivica Galović/PIXSELL

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. U ovom tekstu, završnom u nizu, bavimo se istokom Hrvatske.

Gledamo li lokalnu političku sliku Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, ona se najjednostavnije da sažeti u parafrazu: na istoku ništa novo. Poput sjevera Dalmacije i Like, Slavonija je od devedesertih utvrda HDZ-a. Bilo je događaja koji su tu sliku izbacivali iz okvira, poput dolazaka na vlast liberala ili socijaldemokrata u nekim sredinama (Osijek, Đakovo, Požega, Vukovar…) kao i kratkotrajne pojave regionalno-disidentskog HDSSB-a, no na koncu se tamošnja politička slika brzo vraćala u HDZ-ov okvir.

Analitičari o izborima u četiri najveća grada. Gdje je neizvjesno, gdje monotono, a gdje se čeka “vanjski šok”

Od 22 grada u pet slavonskih županija u njih 12 je na vlasti HDZ, a u svim su županijama župani odreda HDZ-ovi, a i većine u tamošnjim skupštinama. U najvećem gradu regije, Osijeku, u sjedištu najveće županije, Osječko-baranjske, na vlasti je HDZ. To je ujedno najveći grad u državi u kojemu najveća stranka ima svoga gradonačelnika.

Ako je u nekome gradu trenutno na vlasti netko drugi, a ne HDZ, onda su to ili Domovinski pokret ili liste nezavisnih kandidata. No, Domovinski pokret je na nacionalnoj razini HDZ-ov partner, pa će tako biti i ovdje na predstojećim izborima. A što se tiče nezavisnih gradonačelnika i njihovih lista na istoku Hrvatske, većina ih je potekla iz političkih stranaka od kojih su se u nekom trenutku odvojili.

HDZ osvojio Osijek tek 2021. godine

U Osječko-baranjskoj županiji župan je HDZ-ov Mato Lukić, a sigurnu većinu u Županijskoj skupštini, 26 od 47 vijećnika, drži HDZ s manjim partnerima. Već u prvom krugu prošlih lokalnih izbora uvjerljivo izabrani župan bio je Ivan Anušić, no on je potkraj 2023. imenovan ministrom obrane u Vladi RH pa ga je na dužnosti do ovosvibanjskih izbora nadomjestio dotadašnji zamjenik Lukić.

Od sedam gradova u ovoj županiji, HDZ je na vlasti u četiri, uključujući već spomenuti Osijek, a u tri su na vlasti nezavisni gradonačelnici i njihove liste.

Ovdje je posljednja utvrda nekoć snažne stranke, a i županija u kojoj HDZ-a ima tek u tragovima

Osijekom su od 1990-ih naovamo upravljale šarolike političke opcije: najduže liberali s HSLS-ovim (kasnije LS-ovom) Zlatkom Kramarićem, zatim pravaš Anto Đapić, HDSSB-ov Krešimir Bubalo (danas u DOMiNO-u) pa široka koalicija oko svojedobnog “proljećara” Ivice Vrkića. Tek od lokalnih izbora 2021. na vlasti je HDZ, a ankete daju mladom gradonačelniku Ivanu Radiću najveće šanse da uskoro osvoji i drugi mandat.

HDZ je na vlasti i u Belom Manastiru gdje je gradonačelnik u svom drugom mandatu Tomislav Rob, a oba je dobio pobjedama u prvom izbornom krugu. No, trećeg mandata neće imati jer HDZ za ove izbore kandidira Igora Pavelića, sadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća. U Gradskom vijeću HDZ ima devet od 15 vijećnika. HDZ je na vlasti i u Đakovu gdje je od 2017. gradonačelnik Marin Mandarić. On je na čelo Đakova došao nakon što je 16 godina gradonačelnik bio Zoran Vinković, najprije kao član SDP-a, potom i HDSSB-a. Vinković će i sada u utrku, ali kao kandidat HSU-a. U Našicama je HDZ na vlasti od 2005. godine, a aktualnom gradonačelniku Krešimiru Kašubi ovo je prvi mandat. Odnos snaga u Gradskom vijeću je 8:7 u korist HDZ-a naspram oporbe.

Veteran osvojio mandat s 82 posto glasova

Najdugovječniji od aktualnih gradonačelnika u ovoj županiji je nezavisni Dinko Burić u Belišću. On je na toj dužnosti od 2013. godine. Drugi mandat osvojio je u prvom krugu sa 71,06 posto osvojenih glasova, a treći mandat, prije četiri godine, dobio je s 82,15 posto glasova, što je bio drugi najbolji rezultat na tim izborima. Burić je široj javnosti poznat kao saborski zastupnik HDSSB-a, stranke koju je kasnije napustio. U dva saziva Sabora bio je upamćen po osebujnim istupima. Vijećnici njegove nezavisne liste imaju čak 11 od 15 mjesta zu Gradskom vijeću.

U ovom dijelu Hrvatske HDZ nije pustio dublje korijenje. Tu je utvrda SDP-a, a i nove ambiciozne stranke

Na sličan način uvjerljiv je i nezavisni gradonačelnik Valpova Matko Šutalo koji je na toj dužnosti od 2017. nakon što je s vlasti “skinuo” HDZ. Drugi mandat osvojio je uvjerljivo u prvom krugu, a njegova nezavisna lista ima devet od 15 mjesta u Gradskom vijeću. I nezavisni Goran Aladić od 2017. je gradonačelnik u Donjem Miholjcu. Kada je u ljeto 2023. dotad nezavisnji šibensko-kninski župan Marko Jelić osnovao stranku Akcija za promjene (AP), Aladić je izabran za dopredsjednika. No, na ove lokalne izbore ipak ide sa svojom nezavisnom listom i u koaliciji s Mostom i Hrvatskom strankom umirovljenika.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Mato Lukić (HDZ)

Osijek: Ivan Radić (HDZ)

Beli Manastir: Tomislav Rob (HDZ)

Belišće: Dinko Burić (nezavisni)

Donji Miholjac: Goran Aladić (nezavisni)

Đakovo: Marin Mandarić (HDZ)

Našice: Krešimir Kašuba (HDZ)

Valpovo: Matko Šutalo (nezavisni)

Kirin od 2003. gradonačelnik, u međuvremenu i ministar

Jedna od već tri i pol desetljeća neosvojivih HDZ-ovih utvrda je Virovitičko-podravska županija. U Županijskoj skupštini HDZ ima 19 od 31 vijećnika, a župan u svom drugom mandatu je Igor Andrović koji je 2017. na toj dužnosti naslijedio Tomislava Tolušića, kasnijeg ministra, a sada bivšeg ministra opterećenog optužnicama za malverazcije s državnim potporama.

Oko Zagreba se između HDZ-a i SDP-a ugurala stranka koja je već prošla raskol, ali još drži dva grada

Jedan od najdugovječnijih gradonačelnikka u Hrvatskoj je Ivica Kirin u Virovitici. On je tamo zasjeo još na prijevremenim izborima 2003. godine postavši tada najmlađim gradonačelnikom u državi. Potom je tri godine bio ministar unutarnjih poslova u prvoj vladi Ive Sanadera da bi se 2008. vratio u Viroviticu i osvojio još četiri gradonačelnička mandata zaredom, ukupno pet. Uskoro će i u utrku za šesti, kao kandidat HDZ-a i HSLS-a. U Gradskom vijeću Virovitice HDZ ima 11 od 21 vijećnika.

Gradonačelnik Orahovice je HDZ-ov Saša Rister koji je prije pobjede na redovnim izborima 2021. godine prethodno pobijedio i na prijevremenima.

Jedini gradonačelnik iz DOMiNO-a

U ovoj županiji jedino Slatina nema gradonačelnika iz redova HDZ-a. Tamo je na toj dužnosti Ilija Nikolić iz stranke DOMiNO. Na prošlim lokalnim izborima za gradonačelnika je izabran Denis Ostrošić iz Domovinskog pokreta (DP), a Nikolić mu je bio zamjenik. Ostrošić je u studenome 2023. podnio neopozivu ostavku navodno zbog zdravstvenih razloga, pa je dužnost preuzeo Nikolić. No, Ostrošić se povukao nakon što je Državni ured za reviziju utvrdio da su tijekom njegova dva mandata sporne bile neke isplate iz proračuna. Prošle jeseni, pak, gradonačelnik Nikolić s cjelokupnom slatinskom organizacijom DP-a istupio je iz stranke. U međuvremenu je postao član predsjedništva DOMiNO-a i bit će kandidat stranke za gradonačelnika. Inače, u Gradskom vijeću većinu ima HDZ, 10 od 19 vijećnika.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Igor Andrović

Virovitica: Ivica Kirin (HDZ)

Orahovica: Saša Rister (HDZ)

Slatina: Ilija Nikolić (DOMiNO)

Bivši SDP-ovac ide i na sud i na lokalne izbore

U Brodsko-posavskoj županiji HDZ ima relativnu većinu u Županijskoj skupštini, a župan je, i to već u četvrtom mandatu, HDZ-ov Danijel Marušić.

Za razliku od same županije, u oba tamošnja grada na vlasti su nezavisni gradonačelnici. Doduše, obojica bivši članovi političkih stranaka.

Mirko Duspara je gradonačelnik Slavonskog Broda od 2005. godine. Tada je još bio član HSP-a, a iz stranke je, zbog sukoba s tadašnjim vodstvom, izbačen 2012. godine. No izborno povjerenje većine Brođana dobivao je i dalje.

U tradicionalnoj utvrdi HDZ-a sve je više nezavisnih gradonačelnika. No iza većine njih ipak stoji stranka

Na čelu Nove Gradiške u svom drugom mandatu je nezavisni Vinko Grgić. Prvi mandat obnašao je kao član SDP-a (ujedno i saborski zastupnik te stranke) sve dok se nije našao u jednom kraku afere JANAF optužen skupa s bivšim HDZ-ovom gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem te poduzetnikom Krešom Petekom za koruptivne radnje i zlouporabu položaja. Dvije godine nakon podizanja optužnice, nedavno im je počelo suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu. No, Grgić je i 2021. usprkos tomu što je bio pod istragom, uvjerljivo pobijedio na izborima za gradonačelnika Nove Gradiške, a i sada, unatoč početku suđenja, ide u utrku za treći mandat.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Danijel Marušić (HDZ)

Slavonski Brod: Mirko Duspara (nezavisni)

Nova Gradiška: Vinko Grgić (nezavisni)

Županija u kojoj HDZ drži sve

U Požeško-slavonskoj svi su vodeći položaji na županijskoj razini i u pet tamošnjih gradova u rukama HDZ-ovaca. U Županijskoj skupštini natpolovičnu većinu, ima HDZ, a županica je Antonija Jozić, koja je prethodno bila gradonačelnica Pleternice.

Gradonačelnik Požege je od 2021. lokalni politički veteran Željko Glavić, ali HDZ je za predstojeće izbore već kandidirao sadašnjeg Glavićevog zamjenika Borislava Miličevića. U Gradskom vijeću HDZ ima devetoro od 11 vijećnika.

Jug Dalmacije dugo je bio uporište HDZ-a, a danas čak osam različitih opcija vlada u tamošnjim gradovima

Kutjevo vodi mladi Josip Budimir, koji je na čelo grada došao 2014. godine kada mu je bilo samo 26 godina. U međuvremenu je sljedeća dva mandata osvajao u prvom izbornom krugu s više od 70 posto dobivenih glasova. Zanimljivo je da je Budimir na prijevremenim izborima 2014. godine dobio tek 27 glasova više od protukandidata iz SDP-a. HDZ je premoćan i u kutjevačkom Gradskom vijeću gdje ima 9 od 13 vijećnika.

Postala gradonačelnica bez protukandidata

Na čelu Lipika od 2013. godine je Vinko Kasana. I on je gradonačelničke mandate osvajao premoćnim pobjedama u prvim krugovima izbora. A osim što je gradonačelnik, Kasana je i predsjednik Županijske skupštine. U lipičkom Gradskom vijeću HDZ ima 11 of 15 vijećnika.

Pakrac vodi Anamarija Blažević, koja je ujedno i saborska zastupnica HDZ-a. Na dužnosti je od 2017. godine, s tim da je prethodno bila zamjenica gradonačelnika. Na prošlim lokalnim izborima bila je jedna od petoro gradonačelničkih kandidata u Hrvatskoj koji nisu imali protukandidate. No, na izborima 18. svibnja neće biti kandidatkinja. Odlučila se samo za posao zastupnice u Saboru, a umjesto nje HDZ-ov kandidat bit će Tomislav Novinc.

Gradonačelnica Pleternice je Marija Šarić, izabrana 2021. godine u prvom krugu. I tamo je HDZ premoćan pa u Gradskom vijeću ima čak 10 od ukupno 15 vijećnika.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

županica: Antonija Jozić (HDZ)

Požega: Željko Glavić (HDZ)

Kutjevo: Josip Budimir (HDZ)

Lipik: Vinko Kasana (HDZ)

Pakrac: Anamarija Blažević (HDZ)

Pleternica: Marija Šarić (HDZ)

Kadrovske rošade zbog župana koji je vozio pijan

Na čelu Vukovarsko-srijemske županije je HDZ-ov Franjo Orešković. No, 2021. nije on bio izabran za župana, nego Damir Dekanić koji je 2023. dao neopozivu ostavku nakon prometne nesreće koju je izazvao u alkoholiziranom stanju. Inače, tek jedne u nizu. Ovih dana nastavljeno mu je suđenje za prometnu nesreću koju je 2022. godine izazvao u Cerni i nakon koje je, skupa s dvojicom policajaca, pokušao lažirati okolnosti nesreće koju je izazvao vozeći službeni automobil.

Sjeverna Dalmacija najjača je HDZ-ova utvrda, a oči su uprte u Zadar. “Tamo su lokalni izbori od nacionalnog značenja”

Privremenog župana Oreškovića uskoro bi, ako pobijedi na lokalnim izborima, mogao naslijediti aktualni gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. On je HDZ-ov kandidat za župana, a podržat će ga i DP, dok će HDZ zauzvrat podržati DP-ovog kandidata za gradonačelnika Vukovara. Bosančić je, inače, gradonačelnik Vinkovaca od 2017. godine i jedan u plejadi HDZ-ovih ljudi koji su vodili taj grad od 1990-ih naovamo. Dok Bosančić bude kandidat za župana, kandidat za gradonačelnika Vinkovaca bit će njegov sadašnji zamjenik Josip Romić.

DP pokušava zadržati Vukovar, ali bez Penave

A u već spomenutom Vukovaru aktualni gradonačelnik i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava neće se više kandidirati. nagađa se da bi mogao postati potpredsjednik Vlade. Umjesto njega, DP uz podršku donedavnih rivala iz HDZ-a kandidira mladog Domagoja Bilića. Penava je gradonačelnik od prijevremenih izbora 2014. godine, kada je “pao” dotadašnji SDP-ov gradonačelnik Željko Sabo, koji je sada nezavisni predsjednik Gradskog vijeća. Penava je prvi redovni mandat osvojio kao nezavisni kandidat, a drugi kao kandidat DP-a.

DP je na vlasti i u Otoku koji je status grada dobio 2006. godine. Tamo je gradonačelnik Slavko Grgić, izabran na prijevremenim izborima održanima u prosincu prošle godine, nakon što je prošle jeseni dotadašnji HDZ-ov gradonačelnik (prethodno i načelnik općine) Josip Šarić uhićen pod sumnjom da je oštetio gradski proračun za tridesetak tisuća eura.

Istra je i dalje IDS-ova, Rijeka ‘crvena’, a Kvarner… “Tamo se dogodila dramatična promjena”

U preostala dva grada ove županije na čelu su nezavisni gradonačelnici. U Iloku je to od 2017. godine Marina Budimir. U tamošnjem Gradskom vijeću većinu ipak ima koalicija predvođena HDZ-om. U Županji je gradonačelnik nezavisni Damir Juzbašić koji je do lokalnih izbora 2021. bio član HDZ-a. Štoviše, svojedobno je bio pomoćnik ministra gospodarstva te ravnatelj Robnih rezervi. S HDZ-om se razišao uoči prošlih lokalnih izbora jer ga stranka nije htjela podržati kao gradonačelničkog kandidata, iako je prethodno izabran za predsjednika županjske organizacije HDZ-a, nego Davora Miličevića koji je dotad bio gradonačelnik 16 godina. No, Juzbašić je na izborima pobijedio Miličevića, a usprkos tomu, većinu u Gradskom vijeću i dalje ima HDZ.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Franjo Orešković (HDZ)

Vinkovci: Ivan Bosančić (HDZ)

Ilok: Marina Budimir (nezavisna)

Otok: Slavko Grgić (DP)

Vukovar: Ivan Penava (DP)

Županja Damir Juzbašić (Nezavisni)

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.