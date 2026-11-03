Oglas

odlazak legende

Poljud se oprašta od Miše Kovača: Pratite posljednji pozdrav velikom pjevaču UŽIVO na N1 televiziji

author
N1 Info
|
03. stu. 2026. 11:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
MisoKovac
N1

Danas će Poljud pjevati za Mišu. Hrvatska se oprašta od glazbene legende čije su pjesme obilježile generacije.

Oglas

Budite uz N1 televiziju i pratite posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača sa splitskog Puljuda.

U 15:00 sati donosimo Vijesti N1, a od 16:00 sati pratite specijalnu emisiju i prijenos uživo s Poljuda, gdje će se tisuće ljudi pjesmom oprostiti od legendarnog pjevača.

Teme
mišo kovač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ