odlazak legende
Poljud se oprašta od Miše Kovača: Pratite posljednji pozdrav velikom pjevaču UŽIVO na N1 televiziji
Danas će Poljud pjevati za Mišu. Hrvatska se oprašta od glazbene legende čije su pjesme obilježile generacije.
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Budite uz N1 televiziju i pratite posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača sa splitskog Puljuda.
U 15:00 sati donosimo Vijesti N1, a od 16:00 sati pratite specijalnu emisiju i prijenos uživo s Poljuda, gdje će se tisuće ljudi pjesmom oprostiti od legendarnog pjevača.
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