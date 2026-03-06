DOK SE ČEKA POSKUPLJENJE
Provjerili smo koliko je poskupjelo gorivo u europskim zemljama nakon napada na Iran
Dok se ratu protiv Irana još ne nazire kraj, građani strahuju od drastičnog poskupljenja nafte, a time i naftnih derivata što zatim povlači i poskupljenja većine roba i usluga.
Na domaćem tržištu naftnih derivata goriva su ovoga tjedna poskupjela, ali ne dramatično. Cijena litre eurosupera 95 u petak je, prema portalu Cijene goriva, na većini benzinskih crpki bila 1,46 eura, što je dva centa više nego dotad, a litra eurodizela 1,48 eura ili tri centa više nego prije početka sukoba na Bliskom istoku.
No ako se obistine neslužbene najave, sljedećeg tjedna mogao bi uslijediti šok.
Poskupljuje li eurodizel za 21 cent?
U četvrtak je, gostujući na RTL-u, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan kazao da je zbog sukoba na Bliskom istoku nafta na mediteranskom tržištu poskupjela čak 40 posto.
"Kad to prevedemo u situaciju kod nas na crpkama, znači da bi prema današnjim cijenama benzin mogao otići gore za sedam centi, a dizel za 21 cent", rekao je Krpan.
Time bi od idućeg utorak pun spremnik dizela u prosjeku bio skuplji 10 i pol eura, a prosječni spremnik benzina tri i pol eura. No to su još uvijek nagađanja i Vlada će intervenirati, kako je to u petak najavio premijer Plenković i vjerojatno uredbom ograničiti cijene goriva kako je to donedavno činila.
Najviše cijene dosad bile su 2022.
No i da se spomenuto poskupljenje obistini, to još uvijek ne bi bila najviša dosad zabilježena cijena i eurodizela, a i eurosupera 95.
Rekordne cijene dosegnute su u proljeće 2022. godine nakon što je počeo rat u Ukrajini. U ožujku te godine litra eurodizela na ovdašnjim crpkama koštala je 1,85 eura, a u svibnju je litra eurosupera dosegla cijenu od 1,84 eura.
Prema portalu Cijene goriva, svih pet najviših cijena eurodizela kod nas zabilježene su te 2022. godine, a isto je i s eurosuperom 95.
Pamtimo i pandemijsku 2020. godinu kada su zbog ograničenja kretanja izvan županija cijene goriva pale na rekordno niske razine. Litra eurodizela, preračunato iz tadašnjih kuna, koštala je 0,99 eura, a litra eurosupera 95 - 1.02 eura.
Gdje je eurosuper najjeftiniji, a gdje najskuplji
Provjerili smo kakve su trenutne cijene goriva u zemljama Europske unije i usporedili ih s cijenama od prošloga tjedna, prije američko-izraelskog napada na Iran.
Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) o cijenama goriva u Europi, ažuriranima u petak, eurosuper 95 najskuplji je u Nizozemskoj, Danskoj i Finskoj, a najjeftiniji u Bugarskoj te na Cipru i Malti.
Najskuplji eurosuper 95
NIZOZEMSKA 2,07 EUR
DANSKA 1,95 EUR
FINSKA 1,93 EUR
NJEMAČKA 1,88 EUR
FRANCUSKA 1,75 EUR
GRČKA 1,75 EUR
Najjeftiniji eurosuper
BUGARSKA 1,22 EUR
CIPAR 1,31 EUR
MALTA 1,34 EUR
POLJSKA 1,37 EUR
ČEŠKA 1,39 EUR
Uz spomenutih pet zemalja, jeftiniji eurosuper 95 nego u Hrvatskoj toči se još u Sloveniji i Švedskoj - po 1,42 eura za litru.
Dizel najjeftiniji na Malti, najskuplji u Finskoj
Eurodizel je trenutno najskuplji u Finskoj i Nizozemskoj, najjeftiniji na Malti i u Bugarskoj.
Najskuplji eurodizel (petak, 6. ožujak)
FINSKA 1,95 EUR
NIZOZEMSKA 1,88 EUR
NJEMAČKA 1,81 EUR
DANSKA 1,79 EUR
IRSKA 1,73 EUR
Najjeftiniji eurodizel
MALTA 1,21 EUR
BUGARSKA 1,24 EUR
ČEŠKA 1,38 EUR
CIPAR 1,41 EUR
POLJSKA 1,42 EUR
ESTONIJA 1,42
Osim šest spomenutih zemalja, jeftiniji eurodizel od Hrvatske trenutno imaju još Španjolska (1,44 eura) te Luksemburg, Slovačka i Slovenija (1,46 EUR).
Gdje su cijene goriva najviše rasle
Uspoređujući prošlotjedne cijene eurodizela, prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, s ovotjednima u većini zemalja EU-a rasle su od jednog do tri centa po litri. U Portugalu je cijena pala za tri centa, dok je u Irskoj, Luksemburgu, Malti, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Švedskoj ostala ista. Najviše je narasla u Finskoj, čak za 22 centa. U Francuskoj je eurodizel poskupio za pet centi, u Belgiji je skuplji šest, a u Njemačkoj osam centi.
Slično je s cijenama eurosupera 95. Također je najviše poskupio u Finskoj, za 0,22 centi no tamo se cijena s tim poskupljenjem zapravo vratila na razinu iz prve polovice veljače. U Njemačkoj je eurosuper 95 skuplji za šest centi nego prošloga tjedna, a u Belgiji i Francuskoj četiri centa. U ostalim zemljama poskupljenje je bilo cent ili dva, a eurosuperu je cijena ostala ista kao i prošloga tjedna na Cipru i Malti te u Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Švedskoj.
Većina ekonomskih analitičara i naftnih stručnjaka proteklih dana je isticala kako bi većih poremećaja i dugoročnih poskupljenja moglo biti ako rat s Iranom potraje duže od četiri tjedna.
