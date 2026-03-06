Provjerili smo koliko je poskupjelo gorivo u europskim zemljama nakon napada na Iran

Slično je s cijenama eurosupera 95. Također je najviše poskupio u Finskoj, za 0,22 centi no tamo se cijena s tim poskupljenjem zapravo vratila na razinu iz prve polovice veljače. U Njemačkoj je eurosuper 95 skuplji za šest centi nego prošloga tjedna, a u Belgiji i Francuskoj četiri centa. U ostalim zemljama poskupljenje je bilo cent ili dva, a eurosuperu je cijena ostala ista kao i prošloga tjedna na Cipru i Malti te u Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Švedskoj.