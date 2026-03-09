navala
Austrijanci opustošili slovenske pumpe: Nestalo dizela, morala intervenirati policija
Zbog snažnog skoka cijena goriva u Austriji mnogi vozači odlaze preko granice u Sloveniju. Na benzinskim postajama uz granicu stvaraju se dugi redovi, a Austrijanci često spajaju točenje goriva s kupovinom i ručkom.
Duga kolona automobila u nedjelju poslijepodne protezala se prema Molovoj benzinskoj postaji u Šentilju sve do raskrižja koje vodi prema austrijsko-slovenskoj granici. U redu su prevladavale austrijske registracije, a vozači su strpljivo čekali kako bi natočili osjetno jeftinije gorivo nego u Austriji, piše slovenski portal Večer.
Prema riječima stanovnika u blizini, navala na benzinsku postaju traje već od kraja prošlog tjedna, kada su u Austriji znatno porasle cijene goriva, posebno dizela. Promet na postajama uz granicu zato se tijekom vikenda osjetno povećao, toliko da je policija povremeno morala usmjeravati promet kod Molove benzinske postaje.
„Najprije idemo u kupovinu, zatim na ručak pa tek onda tankati“
„U Sloveniji je gorivo sada znatno jeftinije. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana posljednjih dana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim postajama košta i "više od dva eura“, požalio se Alfred iz Leibnitza, jedan od brojnih „benzinskih turista“ koje su sreli u Šentilju.
„Ako cijene benzina i dizela kod nas nastave tako brzo rasti kao u posljednjem tjednu, a kod vas ne bude većih poskupljenja, u Sloveniji će biti još više austrijskih vozača“, dodao je.
Na benzinskoj postaji susreli su i Thomasa iz Predinga, koji je u Šentilj došao točiti gorivo s prijateljem.
„Kod nas je gorivo svaki tjedan skuplje. Ako ovdje mogu uštedjeti 10 ili 15 eura na punom spremniku, vožnja preko granice se svakako isplati“, rekao je.
Prema njegovim riječima, mnogi iz austrijske Štajerske i Koruške posljednjih dana razmišljaju isto.
„Ako već idem tankati, usput odem u kupovinu ili na ručak. To je postao gotovo mali izlet.“
Petrol: zalihe stalno dopunjavamo
U kompaniji Petrol pojasnili su da su posljednjih dana na pojedinim prodajnim mjestima primijetili povećanu potražnju za loživim uljem i drugim gorivima.
U razdobljima povećane potrošnje može doći do privremenog smanjenja zaliha na pojedinim lokacijama, što povremeno može utjecati na dostupnost određenih energenata. Međutim, naglašavaju da imaju osigurane pouzdane izvore opskrbe te da stalno nadopunjuju zalihe na prodajnim mjestima.
„Opskrba na prodajnim mjestima je osigurana, goriva su dostupna kupcima – čak i ako na pojedinoj postaji određeno gorivo privremeno nestane, dostupno je na obližnjim postajama“, naveli su.
Više austrijskih kupaca i u trgovinama
Prošle subote i u mariborskom trgovačkom centru Europark bilo je primjetno više austrijskih registracija nego inače.
„Najprije idemo u kupovinu, zatim na ručak pa tek onda tankati“, rekla je obitelj iz Graza. Na pitanje što se trenutno isplati kupiti u Sloveniji odgovorili su da gotovo sve, osim kozmetike i deterdženata.
Ograničenja već uvedena u Češkoj i Poljskoj
Povećan dolazak vozača iz Austrije primjećuju i na drugim mjestima uz granicu. Na jednoj benzinskoj postaji u Ravnama na Koroškem, gradu blizu austrijske granice, privremeno je nestalo dizela.
O tome je izvijestio i austrijski portal 5 Minuten, navodeći da se tamo oko 16 sati moglo kupiti samo benzin, jer brojni vozači iz austrijske Koruške dolaze u Sloveniju upravo zbog jeftinijeg goriva.
U međuvremenu je najavljeno da će od utorka u Sloveniji stupiti na snagu nova regulirana cijena goriva. Ona će biti nešto viša, ali prema procjenama i dalje niža nego u Austriji, gdje vlada zasad nije uvela regulaciju cijena, iako to zahtijeva dio opozicije.
Neki Austrijanci pritom strahuju da bi slovenske benzinske postaje zbog velikog interesa mogle uvesti ograničenja.
„U Češkoj i Poljskoj su ih već uveli“, kaže Alfred.
Prema pisanju njemačkih medija, na češkoj i poljskoj granici s Njemačkom čak su fotografirane registracije vozila kako bi se ograničio tzv. benzinski turizam. U Njemačkoj su cijene goriva posljednjih dana također snažno porasle i već prelaze dva eura po litri.
Budući da je gorivo u susjednim državama – Češkoj i Poljskoj – 30 do 60 centi jeftinije po litri, mnogi Nijemci odlučuju točiti gorivo preko granice.
