Austrijanci opustošili slovenske pumpe: Nestalo dizela, morala intervenirati policija

„U Sloveniji je gorivo sada znatno jeftinije. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana posljednjih dana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim postajama košta i "više od dva eura“, požalio se Alfred iz Leibnitza, jedan od brojnih „benzinskih turista“ koje su sreli u Šentilju.