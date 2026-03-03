Gorivo je već poskupjelo! Evo prema kojoj cijeni ide litra supera

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izaziva poremećaje na tržištu goriva i plina. Cijene nafte na svjetskom tržištu rastu, a gorivo je poskupjelo i na benzinskim pumpama i u Hrvatskoj
Oglas
Eurosuper 95 se na većini crpki prodaje za oko 1.46 eura po litri.
Cijena Eurodizela je 1.48 eura po litri.
Na autocestama je gorivo skuplje za od 1 do 3 centa po litri.
Cijene će se, kako je doznao portal cijenegoriva.info mijenjati svakih sedam dana, utorkom.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 2h
Najnovije
Oglas
Oglas