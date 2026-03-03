Oglas

nove cijene

Gorivo je već poskupjelo! Evo prema kojoj cijeni ide litra supera

N1 Info
03. ožu. 2026. 13:54
gorivo, benzinska postaja, cijene goriva
Pixabay / Ilustracija

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izaziva poremećaje na tržištu goriva i plina. Cijene nafte na svjetskom tržištu rastu, a gorivo je poskupjelo i na benzinskim pumpama i u Hrvatskoj

Eurosuper 95 se na većini crpki prodaje za oko 1.46 eura po litri.

Cijena Eurodizela je 1.48 eura po litri.

Na autocestama je gorivo skuplje za od 1 do 3 centa po litri.

Cijene će se, kako je doznao portal cijenegoriva.info mijenjati svakih sedam dana, utorkom. 

cijene goriva

