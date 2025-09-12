Oglas

Potres kod Gline: "Osjetio se baš dobro"

N1 Info
12. ruj. 2025. 14:31
Okolicu Gline zastresao je potres od 3 stupnja, javlja EMSC

Epicentar potresa bio je 3 kilometra jugozapadno od Gline, a na dubini od 10 kilometara.

'Osjetio se baš dobro, uz grmljavinu', 'Dosta se osjetilo', 'Tutnjava', samo su neki od komentara stanovnika Gline na stranici EMSC-a.

Glina potres

