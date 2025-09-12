Potres kod Gline: "Osjetio se baš dobro"

Okolicu Gline zastresao je potres od 3 stupnja, javlja EMSC
Epicentar potresa bio je 3 kilometra jugozapadno od Gline, a na dubini od 10 kilometara.
'Osjetio se baš dobro, uz grmljavinu', 'Dosta se osjetilo', 'Tutnjava', samo su neki od komentara stanovnika Gline na stranici EMSC-a.
🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M3.3 occurred 30 km SW of #Sisak (#Croatia) 2 min ago (local time 14:14:16). More info at:— EMSC (@LastQuake) September 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/X7rRzvaMhd
🖥https://t.co/qGPoit56hS pic.twitter.com/jwahWeJSzV
