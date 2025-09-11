Vlada Slovenije uvela sankcije i zabranila ulazak u zemlju Miloradu Dodiku

N1 Srbija

Nakon što je Vlada Slovenije prije dva tjedna odredila Ministarstvu vanjskih poslova da dopuni materijal o zabrani ulaska Miloradu Dodiku u Sloveniju, a prošloga tjedna tu točku nije uvrstila na dnevni red sjednice, danas je potvrdila uvođenje sankcija. Kao jedan od važnijih razloga za mjeru protiv Dodika navodi se opsežno prelivanje kapitala sumnjivog podrijetla iz Republike Srpske i šireg područja Zapadnog Balkana u Sloveniju.

Prema informacijama N1 Slovenija, vlada je na današnjoj sjednici potvrdila zabranu ulaska razriješenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Sloveniju. Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEZ).

Sporna imovina

Kako je N1 ranije izvijestio, ministarski savjet je polazne osnove za zabranu ulaska Dodiku u Sloveniju razmatrao još prije dva tjedna, no tada je MVEZ-u naloženo da materijal dopuni prije konačne odluke vlade.

Razloga zbog kojih je Slovenija uvela sankcije Dodiku ima više. Osim presude Suda BiH, koju Dodik u dijelu o povlačenju s položaja predsjednika Republike Srpske ne poštuje, tu su i njegove separatističke težnje te podrivanje državnih institucija i ustava BiH, navodi N1 Slovenija.

Kao važan razlog ističe se i osnovana sumnja da Dodik i članovi njegove obitelji u Sloveniji preko različitih osoba i tvrtki posjeduju značajnu imovinu stečenu na sporan način.

Prema neslužbenim informacijama, na slovenskoj obali imaju najmanje pet nekretnina čiji su formalni vlasnici rođaci i prijatelji obitelji Dodik. Među njima je i luksuzna vila u Portorožu.

Vila u Portorožu vodi se na Đorđa Đurića, koji nije nepoznata osoba – on je zet Dodikova sina Igora, a od prošle godine i sam se, zajedno s Igorom, nalazi na listi sankcija američkog Ministarstva financija.

"Nastavit ćemo razotkrivati prijevarne sheme koje Miloradu Dodiku i njegovoj obitelji omogućuju iskorištavanje vlastitog naroda radi osobne koristi", navelo je američko Ministarstvo financija prilikom uvođenja sankcija protiv Đurića.

Zabranu uveli i drugi

Dodali su i kako Milorad Dodik zloupotrebljava svoj službeni položaj usmjeravajući državne poslove prema mreži privatnih tvrtki nad kojima on i njegov sin Igor imaju kontrolu, a upravo Igor, uz pomoć vlasnika i direktora kojima vjeruje, nadzire funkcioniranje te mreže.

Osim Sjedinjenih Američkih Država, zabranu ulaska i zamrzavanje imovine protiv Dodika, njegove obitelji i nekih drugih visokih dužnosnika Republike Srpske već su uvele i Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litva.