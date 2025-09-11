Ljudi upravo prijavljuju bolan simptom covida, evo što trebate znati

Pozitivan test na covid-19 nije nešto što itko želi vidjeti — ali sada bi mogao postojati dodatni razlog da izbjegnete razboljeti se.
Covid infekcije uzrokuju neugodne simptome poput vrućice, umora, začepljenosti i drugih. No sada neki ljudi zaraženi COVID-om u Kini prijavljuju upalu grla koju su prozvali „grlo poput britve“.
Prema podacima Google trendova, ljudi diljem SAD-a također su zabrinuti zbog ovog simptoma i pretražuju pojmove poput „novi bolni simptom varijante covida“ i „covid razor throat“.
Koliko treba biti zabrinut zbog izrazito bolne upale grla tijekom covid infekcije?
Liječnici za HuffPost iznose mišljenje o simptomu „grla poput britve“.
Ne treba paničariti
Smatraju da nema mjesta panici.
„U prošlosti, kad su se pojavile nove varijante, gotovo uvijek su se postavljala pitanja o specifičnim simptomima, a nakon nekog vremena, kad prikupite puno podataka, pokaže se da to nije slučaj — svi ti simptomi pojavili su se i ranije“, rekao je dr. William Schaffner, profesor preventivne medicine na odjelu zdravstvene politike u Vanderbilt University Medical Center u Nashvilleu, Tennessee.
Drugim riječima, cirkulirajuće varijante covida imaju tendenciju proizvoditi iste vrste simptoma i bolesti kao i one od prije nekoliko godina, dodao je Schaffner.
Vrlo bolno grlo nije specifično za cirkulirajuće covid varijante, rekla je dr. Carrie Horn, glavna medicinska službenica i šefica odjela za bolničku i internu medicinu u National Jewish Health u Coloradu. Umjesto toga, to je simptom koji se već neko vrijeme povezuje s covid infekcijama, rekla je Horn.
„Da sve sažmemo, simptomi, uključujući grlobolju, zapravo nisu ništa drugačiji. Nema povećanog intenziteta zbog grlobolje ili nečeg sličnog“, dodao je Burns.
Broj zaraženih covidom obično skoči dva puta godišnje — jednom zimi i jednom u kasnom ljetu, rekao je Schaffner. Liječnici preporučuju cijepljenje protiv kako bi se spriječila teška bolest, osobito ako imate 65 godina ili više ili ako imate kronično zdravstveno stanje, rekao je Burns.
Ako osjetite simptome...
Ako imate bilo kakve covid simptome, poput grlobolje, umora, kašlja ili temperature, napravite test kako biste vidjeli imate li covid. Ako ste zaraženi, obratite se svom liječniku, osobito ako ste rizična skupina jer postoje dostupni tretmani, rekao je Schaffner za HuffPost.
Važno je da razgovarate sa svojim liječnikom primarne zaštite jer će se upute razlikovati ovisno o vašoj dobi, postojećim stanjima i drugim rizičnim faktorima.
