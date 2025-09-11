Ljudi upravo prijavljuju bolan simptom covida, evo što trebate znati

„U prošlosti, kad su se pojavile nove varijante, gotovo uvijek su se postavljala pitanja o specifičnim simptomima, a nakon nekog vremena, kad prikupite puno podataka, pokaže se da to nije slučaj — svi ti simptomi pojavili su se i ranije“, rekao je dr. William Schaffner, profesor preventivne medicine na odjelu zdravstvene politike u Vanderbilt University Medical Center u Nashvilleu, Tennessee.