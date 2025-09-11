Oglas

sumnjivi pozivi

Upozorenje: Ne odgovarajte na pozive s ovih brojeva!

N1 Info
11. ruj. 2025. 11:41
mobitel, iphone, pričanje na telefonu, telefon, razgovor
Unsplash / ilustracija

Tijekom srijede više građana na području Istre prijavilo je policiji pokušaj telefonske prijevare.

Kako navode, zaprimili su pozive s nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće s pozivnim brojevima za Španjolsku (+34) i Italiju (+39).

S druge strane linije, automatizirani glas na engleskom jeziku obavještava pozvanu osobu da je za njom raspisana tjeralica ili da su njezini osobni dokumenti i kontakti zlouporabljeni. Cilj ovakvih poziva je prijevara i nezakonito prikupljanje osobnih podataka građana, izvijestila je istarska policija.

Iz policije naglašavaju kako građani ne bi trebali nasjedati na ovakve pokušaje prijevare te da nikako ne dijele svoje osobne podatke s nepoznatim osobama.

Važno je zapamtiti da službena tijela, uključujući policiju, nikada ne obavještavaju građane o poduzetim službenim radnjama putem telefonskog poziva, a pogotovo ne bez prethodne provjere identiteta osobe s kojom razgovaraju.

Ako primite sumnjiv poziv ili posumnjate da ste postali žrtva prijevare, odmah prekinite vezu i obavijestite policiju pozivom na broj 192.

policija prijevara

