Upozorenje: Ne odgovarajte na pozive s ovih brojeva!

S druge strane linije, automatizirani glas na engleskom jeziku obavještava pozvanu osobu da je za njom raspisana tjeralica ili da su njezini osobni dokumenti i kontakti zlouporabljeni. Cilj ovakvih poziva je prijevara i nezakonito prikupljanje osobnih podataka građana, izvijestila je istarska policija.