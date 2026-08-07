Gmail ukida popularne opcije: Velike promjene stižu milijunima korisnika

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Korisnici popularnog e-mail servisa Gmail moraju se pripremiti za velike promjene. Tehnološki div Google službeno je potvrdio da od siječnja 2027. godine u potpunosti ukida podršku za funkciju “Šalji kao” za adrese trećih strana. Odluka obuhvaća i račune poput @yahoo.com te @outlook.com koji su se dosad mogli postaviti kao pošiljatelji unutar Gmail sučelja.

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Iz kompanije objašnjavaju kako je razlog za ovaj potez iznimno visok i neproračunljiv trošak održavanja navedenoga sustava.

Odluka obuhvaća i aplikacije i web sučelje: Gasi se i POP dohvaćanje poruka

Funkcija “Šalji kao” omogućivala je korisnicima slanje poruka s druge e-mail adrese koja je prethodno bila verificirana, a birala se izravno u polju “Od” prilikom pisanja e-pošte. Od siječnja 2027. ta mogućnost više neće biti dostupna ni na računalima ni unutar mobilnih aplikacija, prenosi Fenix Magazin.

Osim toga, Google u potpunosti gasi povezivanje vanjskih računa putem servisa Gmailify, kao i dohvaćanje e-pošte putem starog POP protokola. Iz Googlea poručuju da će sve ranije uvežene poruke i automatska preusmjeravanja ostati netaknuti u pretincima. Korisnicima se kao alternativa preporučuje korištenje službenih aplikacija izvornih pružatelja usluga ili klasičnih programa za e-poštu na računalu.

Važno je napomenuti kako ova zabrana ne obuhvaća ostale Gmail adrese te račune unutar sustava Google Workspace – za njih opcija slanja ostaje aktivna.

Stižu i dobre vijesti: Svi korisnici besplatno dobivaju AI alate

Unatoč ukidanju spomenutih opcija, Google u besplatni paket Gmaila uvodi napredne alate temeljene na umjetnoj inteligenciji koji su se dosad uglavnom plaćali:

“Pomozi mi pisati” (Help Me Write): Alat koji na temelju kratkoga unosa sastavlja kompletne nacrte poruka (primjerice, ljubazni upit o neplaćenom računu), prilagođavajući odgovor osobnome stilu pisanja korisnika.

“AI Pregledi” (AI Overviews): Funkcija koja automatski sažima dugačke nizove e-mail prepiski na samome početku konverzacije, omogućujući korisnicima da u nekoliko sekundi shvate bit poruka i uštede vrijeme.