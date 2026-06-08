magnitude 3,4 u podmorju
Potres kod Rovinja: "Zvuk kao da je grom udario"
"Začulo se zveckanje posuđa i podrhtavanje kuće, a zvuk vani kao da je grom opalio u blizini."
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Jutros, u 3:05, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana, 11 km zapadno-jugozapadno od Rovinja.
Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru. Za navedeni potres nije bilo dojava građana, javlja Seizmološka služba.
‘Začulo se zveckanje posuđa’
O potresu kod Rovinja je izvijestio i Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC), a prenosi Telegram. Stanovnici s područja koje je osjetilo podrhtavanje tla, opisali su potres.
“Jako kratko, svega par sekundi. Lagano se zatreslo sve”, “Tutnjava, kuća je podrhtavala”, “Probudila me tutnjava poput grmljavine, lupkanje vrata ormara i lagane vibracije”, “Začulo se zveckanje posuđa i podrhtavanje kuće, a zvuk vani kao da je grom opalio u blizini. Probudilo me”, napisali su.
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