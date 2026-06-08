Potres kod Rovinja: "Zvuk kao da je grom udario"

“Jako kratko, svega par sekundi. Lagano se zatreslo sve”, “Tutnjava, kuća je podrhtavala”, “Probudila me tutnjava poput grmljavine, lupkanje vrata ormara i lagane vibracije”, “Začulo se zveckanje posuđa i podrhtavanje kuće, a zvuk vani kao da je grom opalio u blizini. Probudilo me”, napisali su.