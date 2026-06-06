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2,6 po Richteru

Potres u dijelu zemlje: "Kao da je grmjelo u daljini..."

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06. lip. 2026. 09:00
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EMSC

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a.

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Stanovnike dijela središnje Hrvatske u subotu ujutro probudilo je podrhtavanje tla koje je zabilježeno nešto nakon 7 sati. Prema podacima EMSC-a, potres magnitude 2,6 po Richteru dogodio se u 7.01 sati na dubini od 10 kilometara, s epicentrom 73 kilometra jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara od Novog Grada u Bosni i Hercegovini.

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a.  – Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk – napisao je jedan korisnik.  – Kao da je grmjelo u daljini...– opisao je drugi. – Sisak, tutnjava iz dubine – stoji u još jednom komentaru, prenosi Večernji.

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potres richter

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