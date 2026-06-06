Potres u dijelu zemlje: "Kao da je grmjelo u daljini..."

Iako nije bio snažan, brojni građani prijavili su da su ga osjetili te su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a. – Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk – napisao je jedan korisnik. – Kao da je grmjelo u daljini...– opisao je drugi. – Sisak, tutnjava iz dubine – stoji u još jednom komentaru, prenosi Večernji.