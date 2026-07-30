podrhtavanje tla
Potres kod Siska
Potres magnitude 3.7 po Richteru pogodio je u četvrtak ujutro sisačko područje, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
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Potres se dogodio u 6:29 sati, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.
#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 30, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ApDvhuCYWi
Potres se dogodio na dubini od devet kilometara.
Građani su se javili na EMSC-ovoj aplikaciji: "Dobro se osjetilo", "Centar Siska, jaka trešnja!"
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