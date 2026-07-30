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podrhtavanje tla

Potres kod Siska

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Hina
|
30. srp. 2026. 06:45
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EMSC

Potres magnitude 3.7 po Richteru pogodio je u četvrtak ujutro sisačko područje, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

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Potres se dogodio u 6:29 sati, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Potres se dogodio na dubini od devet kilometara.

Građani su se javili na EMSC-ovoj aplikaciji: "Dobro se osjetilo", "Centar Siska, jaka trešnja!"

Teme
potres

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