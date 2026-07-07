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nepristupačno područje

FOTO, VIDEO / Požar kod Metkovića: Gase ga vatrogasci i kanader, kuće nisu ugrožene

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N1 Info , Hina
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07. srp. 2026. 12:04
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Požar kod Metkovića
Metković NEWS/Facebook

Požar trstike u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića, koji je buknuo u ponedjeljak navečer, gase metkovski vatrogasci uz pomoć jednog kanadera, a kuće zasad nisu ugrožene, potvrdio je u utorak Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

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Simović je istaknuo da je područje nepristupačno pa vatrogasci s vozilima nadziru požarište.

„Požarna fronta duga je sigurno kilometar. Kuće su blizu pa nadziremo ako negdje priđe da ga zaustavimo. Zasad ne prijeti kućama. Podigao sam i kanader koji radi kako bi ga 'smekšao'. Mi ćemo ući gdje bude moguće, ali je područje u tom pogledu problematično“, rekao je Simović.

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Teme
metković požar kod metkovića vatrogasci

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