FOTO, VIDEO / Požar kod Metkovića: Gase ga vatrogasci i kanader, kuće nisu ugrožene

„Požarna fronta duga je sigurno kilometar. Kuće su blizu pa nadziremo ako negdje priđe da ga zaustavimo. Zasad ne prijeti kućama. Podigao sam i kanader koji radi kako bi ga 'smekšao'. Mi ćemo ući gdje bude moguće, ali je područje u tom pogledu problematično“, rekao je Simović.