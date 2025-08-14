Oglas

Gori nisko raslinje i makija

Požar kod Vranskog jezera – u gašenju sudjeluju kanader, Air Tractor i 20 vatrogasaca

author
Hina
|
14. kol. 2025. 18:18
Vatrogasci FB_Požar Radošinovci
Vatrogasci 193/Facebook

Požar otvorenog prostora planuo je u četvrtak popodne na području Vranskog jezera - Radošinovci.

Gori nisko raslinje i makija na trenutačno neprocijenjenoj površini, a na intervenciji su lokalne vatrogasne snage te kanader i Air Tractor.

Dojava o požaru na području Vranskog jezera zaprimljena je u 13,10 sati u županijski Vatrogasno operativni centar (VOC) u Zadru, priopćeno je iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 20-tak vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila iz javnih vatrogasnih postrojba (JVP) Benkovca i Biograd na moru te DVD-ovi Pakoštane - Vrgada - Vrana, Polača, Sv. Filip i Jakov i Drage.

U pomoć zemaljskim snagama angažirana su dva protupožarna zrakoplova - jedan Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT 8

Teme
požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

