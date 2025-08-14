Glavni urednik portala Morski.hr, Jurica Gašpar, na svom je Facebook profilu prozvao DORH zbog, kako tvrdi, nepostupanja u slučaju prijetnji koje je javno izrekao Srđan Ive iz Dubrovnika.
Oglas
Jurica Gašpar se osvrnuo na vijest da je DORH u četvrtak podignuo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog “nepovredivosti doma” Marka Perkovića Thompsona, u slučaju terase za koju suvlasnici tvrde da je zajednička, i to četiri godine nakon događaja.
Postavlja pitanje zašto, ako je to bilo moguće, nije već prošle godine po službenoj dužnosti podignuta kaznena prijava protiv Ivea, “koji je kazneno djelo prijetnje mojom otmicom javno priznao, i to i na društvenim mrežama i Jutarnjem listu u rujnu 2024., a da mu policija nije ni ušla u kuću”.
U objavi se pita hoće li DORH reagirati ili “to neće napraviti jer je Ive zabilježeni član vladajuće partije”.
Naglašava da bi, “da se zakon poštuje u slovo, dotični već trebao biti u zatvoru i služiti zakonom propisanu kaznu od najmanje šest mjeseci do maksimalno pet godina”.
Na kraju svog posta pozvao je Hrvatsko novinarsko društvo te Europsku federaciju novinara (EFJ) da se pozabave i njegovim slučajem koje se pravno tretira bitno drugačije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas