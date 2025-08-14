Oglas

urednik portala morski.hr

Jurica Gašpar: "Ako DORH može tužiti Derifaj, može i člana HDZ-a koji je priznao da mi je prijetio otmicom"

author
N1 Info
|
14. kol. 2025. 15:59
Jurica Gašpar
N1

Glavni urednik portala Morski.hr, Jurica Gašpar, na svom je Facebook profilu prozvao DORH zbog, kako tvrdi, nepostupanja u slučaju prijetnji koje je javno izrekao Srđan Ive iz Dubrovnika.

Oglas

Jurica Gašpar se osvrnuo na vijest da je DORH u četvrtak podignuo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog “nepovredivosti doma” Marka Perkovića Thompsona, u slučaju terase za koju suvlasnici tvrde da je zajednička, i to četiri godine nakon događaja.

Postavlja pitanje zašto, ako je to bilo moguće, nije već prošle godine po službenoj dužnosti podignuta kaznena prijava protiv Ivea, “koji je kazneno djelo prijetnje mojom otmicom javno priznao, i to i na društvenim mrežama i Jutarnjem listu u rujnu 2024., a da mu policija nije ni ušla u kuću”.

U objavi se pita hoće li DORH reagirati ili “to neće napraviti jer je Ive zabilježeni član vladajuće partije”.

Naglašava da bi, “da se zakon poštuje u slovo, dotični već trebao biti u zatvoru i služiti zakonom propisanu kaznu od najmanje šest mjeseci do maksimalno pet godina”.

Na kraju svog posta pozvao je Hrvatsko novinarsko društvo te Europsku federaciju novinara (EFJ) da se pozabave i njegovim slučajem koje se pravno tretira bitno drugačije.

Teme
DORH danka derifaj jurica gašpar marko perković thompson morski optužnica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ