Ogromna kolona na A1 prema moru

HAK

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju u subotu ujutro na gužve koje se stvaraju na glavnim cestovnim pravcima, a vozače pozivaju na dodatan oprez i zbog velikog broja hodočasnika koji se kreću cestama zbog blagdana Velike Gospe.

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Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, vozi se u koloni dugoj oko šest kilometara﻿.

Između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelinka i čvora Zadar istok ﻿u smjeru Dubrovnika povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima.

Prometna je nesreća između tunela Čelinka i čvora ﻿Rovanjska u smjeru Dubrovnika gdje se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra i proteže se u Sloveniju.

Na A7 Rupa-Križišće povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza GP Rupa i čvora Šmrika, preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski.﻿

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno kod Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na ﻿Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru otoka.

﻿﻿Zbog požara za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica.

Kada je riječ o Pelješcu, na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti Kuna Pelješka-Pijavičino vozi se jednim prometnim trakom.

Na prilaznim cestama prema marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika.