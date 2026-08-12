Potvrđeno za N1: Spašeno dvoje Portugalaca iz Velebitskog kanala, za dvoje se još traga

"Traganje smo preselili na istočni dio otoka Krka. U 8.10 smo u uvali Smokova pronašli brodicu, ali bila je bez posade. U 10.40 podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru nakon čega smo sa plovilom pronašli žensku osobu i preuzeli je. Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo oslabi. I dalje smo na terenu s dva plovila", rekao je Bugarin.