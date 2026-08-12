kod Senja
Potvrđeno za N1: Spašeno dvoje Portugalaca iz Velebitskog kanala, za dvoje se još traga
Dvije osobe pronađene su žive u velikoj akciji traganja za četvero mladih Portugalaca koji su noćas oko 4,40 sati nestali na moru u Velebitskom kanalu, potvrdio je kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
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Tijekom dana pronađen je još jedan preživjeli portugalski državljanin, potvrdio je to našoj Katarini Plantak senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
"Pored jedne osobe koja je pronađena u jutarnjim satima, prije pola sata našli smo još jednu mušku osobu kod rta Glavina na otoku Krku. Osoba je živa i zdrava, to je najbitnije", rekao je.
Spašeni Portugalac prebačen je u Novi Vinodolski u bolnicu. "Zasad nemam informacija da je osoba ozlijeđena", rekao je i dodao da se potraga nastavlja i poslijepodne će obići dijelove oko Vrbnika.
"Koristili smo njene informacije za pomoć"
Bugarin je ranije na konferenciji za medije komentirao slučaj nestanka četvero Portugalaca u Velebitskom kanalu.
"Od 4:41 u tijeku je akcija traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu. Tragalo se za 4 osobe. Pronađena je ženska osoba oko 11.40 u moru u uvali Butinj. Predana je u novovinodolskoj luci hitnom medicinskom osoblju. Koristili smo njene informacije za pomoć i traganje za druge tri muške osobe koje su se nalazile u tom čamcu koji je odnesen iz jednog kampa", rekao je, a prenosi HRT.
Prva akcija je započela uz obalu, ali nije polučila rezultat.
"Traganje smo preselili na istočni dio otoka Krka. U 8.10 smo u uvali Smokova pronašli brodicu, ali bila je bez posade. U 10.40 podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru nakon čega smo sa plovilom pronašli žensku osobu i preuzeli je. Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo oslabi. I dalje smo na terenu s dva plovila", rekao je Bugarin.
Podsjetimo, o akciji traganja i spašavanja izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci, a prema priopćenju sa stranica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dojava o četiri nestale osobe zaprimljena je noćas, 12. kolovoza u 4,41 sati, od poznanice nestalih.
Prema njenim navodima, četvero prijatelja krenulo je veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine do 1,5 metara od mjesnoga kampa, sjeverno od Senja, prema Senju i tad im se gubi trag.
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