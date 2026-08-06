Borna Filic/PIXSELL

Požar koji je u četvrtak izbio na području Zavojane, zapadno od Vrgorca stavljen je pod kontrolu oko 18 sati uz pomoć dva kanadera i jednog air traktora, ali će vatrogasci dežurati na požarištu cijelu noć, doznaje se u DVD-u Vrgorac.

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"Dojava o požaru zaprimljena je nešto iza 15 sati te su na teren izašli vatrogasci s vatrogasnim vozilima, iz zraka su im pomogla dva kanadera i jedan air traktor, a plamen nije ugrožavao kuće", rekao je Hini zapovjednik DVD-a Vrgorac Vinko Markotić.

Dodao je kako je opožareno nisko raslinje, trava i makija.

Vatrogasci će cijelu noć dežurati na požarištu kako bi brzo intervenirali u slučaju oživljavanja plamena, rekao je.