Stanovnica Gospića: "Nismo ovo zaslužili, strah me za budućnost i za sve ono što nas čeka"

"Znači, Gospićani bi se trebali radovati što će Otočani ili Senjani nadrapati. Meni je to van pameti. Nije to, to odlazi u more, znači podzemnim vodama odlazi u more, ribe je konzumiraju, mi konzumiramo ribu. To je jedan zatvoreni krug, nema tu, to se mene ne tiče, to neće doći do nas. Bojim se da je pola Hrvatske ugroženo, ako ne i cijela Hrvatska, ako se mi ne razbudimo i ne reagiramo promptno", poručila je.