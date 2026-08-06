EKOLOŠKA KATASTROFA U Lici
Stanovnica Gospića: "Nismo ovo zaslužili, strah me za budućnost i za sve ono što nas čeka"
Godinu i pol nakon što je otkrivena afera s ilegalnim odlaganjem medicinskog otpada, USKOK je objavio rezultate vještačenja na čak 365 stranica. Nalazi potvrđuju veliko onečišćenje tla na lokaciji u Gospiću te upozoravaju na mogućnost daljnjeg širenja zagađenja.
Za stanovnike koji žive uz odlagalište, strah je sada dobio i službenu potvrdu. Analize su pokazale izrazito povišene koncentracije štetnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona. Zaključak vještačenja je da je riječ o lokalno značajnom, progresivnom onečišćenju koje je već izazvalo trajne promjene u okolišu. Upozorava se da će, bez sanacije, odlagalište ostati trajni izvor zagađenja s mogućim posljedicama za okoliš i zdravlje ljudi.
Naša Katarina Plantak razgovarala je sa stanovnicom Gospića, Željkom Šikić, koja živi tek pedesetak metara od odlagališta smeća.
"Imam samo jedno pitanje: I što ćemo sad?", poručila je i dodala da bi se trebalo što hitnije sanirati odlagalište.
"Mislim da nam je krajnje vrijeme da ozbiljno shvatimo sve ono što ljudi govore i na što smo upozoravali i kroz prosvjede i inicijativu koja je odradila svoj dio posla", kazala je.
"Ljudi su radili privatne analize, svi smo svjesni što se nalazi preko puta, da je to ekološka bomba i da to treba što prije sanirati, ali ja se bojim kad se krene u postupke da to još neće dugo, a posljedice će biti nesagledive, i za zdravlje ljudi, i za okoliš, i za cijelu Hrvatsku", smatra.
Istaknula je da je prošla sve faze žalovanja i prihvatila situaciju. "Ali, strah me, izuzetno me je strah, ponajprije za moju djecu i za svu djecu ovog grada, jer oni nisu zaslužili da se dogodi nešto, da umiru u mukama, da njihovi roditelji gledaju patnje, ili da njihovim roditeljima, odnosno nama, nešto bude, i da ta djeca žive bez nas", istaknula je.
"Mislim da živimo pošteno, da se trudimo, a da ovo nikako nismo zaslužili, jer, isto sam tako rekla, ovo nije bila nekakva katastrofa na koju nismo mogli utjecati, ovo je čin čovjeka", dodala je i istaknula da je čovjek za "neke bijedne novce prodao" njihove živote, živote njihove djece, kao i njihovu budućnost i budućnost Like.
Potvrdila je da je i sama napravila neke analize, a rezultati su pokazali veliku količinu bakra, antimona i ostalog.
"Na vječne kemikalije nisam analizirala, to je napravila doktorica Vrkljan, i to se zna već jedno pola godine i duže za te nalaze, međutim to se ignoriralo, nije se vjerovalo. Danas sam baš pričala s gospodinom Andrijom koji je bio na jednom prosvjedu i koji je obolio od tih vječnih kemikalija i koji zna što znači takav život. Ja bih stvarno voljela da se Ličani shvate o čemu se radi, i da shvate to jako ozbiljno", poručila je.
Kazala je da ne zna zašto se ignoriraju očiti znakovi, logika i zašto puštaju da netko drugi upravlja njihovom budućnošću i životima njihove djece. "Nije mi jasno zašto šutimo, ali evo, vjerojatno ćemo nastaviti šutjeti", dodala je.
Istaknula je da još od 2021. godine ne pije vodu iz slavine, već samo kupovnu. "I čovjek me danas upozorio, čak je rekao: "Nemojte ni kuhati". Kako sad da kupujem još vodu i za kuhanje? Plaćamo enormne cijene, a ne pijemo vodu, niti više ne znam postoji li čista, bistra, hladna, lijepa, zdrava lička voda kao što je postojala prije", rekla je.
U nalazu se piše da postoji opasnost od širenja ukoliko se ne krene u sanaciju što prije. Šikić kaže da joj je to nevjerojatno, kao i izjava da to ionako ide nizvodno.
"Znači, Gospićani bi se trebali radovati što će Otočani ili Senjani nadrapati. Meni je to van pameti. Nije to, to odlazi u more, znači podzemnim vodama odlazi u more, ribe je konzumiraju, mi konzumiramo ribu. To je jedan zatvoreni krug, nema tu, to se mene ne tiče, to neće doći do nas. Bojim se da je pola Hrvatske ugroženo, ako ne i cijela Hrvatska, ako se mi ne razbudimo i ne reagiramo promptno", poručila je.
Istaknula je da kroz razgovor po gradu čuje da se jako povećao broj ljudi koji je obolio od karcinoma. "Nemamo službenih podataka, to se ne zna, to je sve rekla-kazala, ali evo, nadam se da nećemo nikada saznati, bar ja osobno, ali strah me je, strah me je iskreno za budućnost i za sve ono što nas čeka", zaključila je.
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