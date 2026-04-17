Predsjednik križevačkog Gradskog vijeća dao ostavku nakon što je protiv njega podignuta optužnica

Predsjednik Gradskog vijeća Križevaca Ivan Majdak podnio je na sjednici vijeća održanoj u četvrtak uvečer ostavku na tu dužnost, zbog optužnice koja ga tereti da je, dok je bio sindikalni čelnik, protupravno isplaćivao naknade i službeno vozilo koristio u privatne svrhe.
Nakon što je optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja, Gradsko vijeće trebalo je raspravljati o Majdakovoj smjeni na temelju prijedloga sedam oporbenih zastupnika.
Majdak je, međutim, preduhitrio raspravu o smjeni te sam podnio ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća. Rekao je kako ne postoji pravna prepreka da nastavi voditi vijeće, no ne želi da procesi koji se tiču njega osobno postanu teret za vijeće ili bace sjenu na projekte koji se u Križevcima provode za dobrobit građana.
Prema optužnici koju je nedavno potvrdilo Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Majdak je kao potpredsjednik Radničkog sindikata radnika Hrvatske od siječnja 2013. do srpnja 2017. koristio službeno vozilo u privatne svrhe, izdavao usmene i pisane naloge o isplati naknade sebi i sindikalnim povjerenicima bez pravovaljanh odluka Središnjeg odbora sindikata.
Tereti ga se da je, na temelju nevjerodostojnih putnih naloga, odobrio isplatu na ime dnevnica i sportskih igara, čime je prouzročio štetu u ukupnom iznosu od 69.598 eura.
Nakon Majdakove ostavke, križevačko Gradsko vijeće na narednoj će sjednici birati novog predsjednika, a većina koja podržava gradonačelnika Tomislava Katanovića (nezavisni) za tu je funkciju predložila Gorana Hrga (HDZ).
PROČITAJTE JOŠ
