Predsjednik sindikata ZET-a otkriva kolika je prosječna plaća vozača: “To je za takve uvjete premalo”

Anto Jelić, predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, gostovao je u N1 studiju kod Sandre Križanac gdje je komentirao jučerašnji prosvjed kojim su radnici ZET-a željeli upozoriti na sve veći broj napada na njihove djelatnike.

Jelić kaže kako je takvih događa sve više. “Prošle godine smo imali četiri napada, ove godine šest, a imali smo i sedmi iako nije bilo na radnom mjestu. U zadnje vrijeme je to eskaliralo. No ne govorimo o tih šest napada, nego o brojnim pokušajima napada, ali se zbog raznih okolnosti i vrata vozačkih kabina nisu ostvarili, a da ne pričamo o vrijeđanju, maltretiranju, psovanju i slično”, rekao je.

“Nažalost to se događa i s tim mladim ljudima koji imaju 13, 14, 15 godina. Više nema pravila, jednostavno bilo tko tko uđe u vozilo počne iživljavat na vozačima”, dodao je.

Kaže da je policija uglavnom pronašla skoro sve počinitelje. “Ali tu je jedan drugi problem, a to je da napadači dobiju prekršajne prijave, iako zakon jasno govori da osoba koja napadne osobu koja obavlja javnu djelatnost mora dobiti kaznu zatvora. Propisana je kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Problem je u policijskom postupanju kada oni napišu prekršajni nalog i sudstvo onda ne dopušta dvostruko kažnjavanje”, objasnio je Jelić.

“Naš cilj je poboljšati zaštitu naših djelatnika”, dodao je.

Kaže da zakon postoji, ali nije u primjeni u praksi. “Najbolji oblik prevencije je kazna, možemo mi govoriti edukaciji i svemu, ali kazne su te. Imamo u Splitu slučaj gdje je policija dobro postupila, drugačije nego u Zagrebu. Ne bih volio da se nikome ništa dogodi, ali vidio bih da se ministru Božinoviću slomi prst je li bi onda išla prekršajna prijava”, ustvrdio je.

Napominje i problem vozača kojih je sve manje. “Problem su više uvjeti nego plaća, puno je toga i na tehničkom nedostatku vozila, na poremećenom voznom redu koji također izaziva revolt kod ljudi. Kasni se zbog neriješene situacije na prometnicama. Na primjer, Zagreb ima puno žutih traka, no one su često punije nego vozne trake, svi se njima voze i vi ne možete ostvariti niti predvidjeti vrijeme puta jer to su nepredviđene okolnosti”, rekao je.

Napominje kako je puno okolnosti, ali da je vozač tu najmanje kriv.

“Jedna prosječna mjesečna plaća s blagdanima, vikendima i noćnim radom je oko 1.150 eura. Kada bismo to pretvorili u rad ponedjeljak-petak to bi bilo oko 800 eura. To je za takve uvjete premalo jer ti ljudi proživljavaju svašta jer se noću većinom voze beskućnici, zatim pijanci i drogirani koji su dezorijentirani i znaju vršiti pritisak na vozače”, rekao je.

Dodao je da je to ipak mali broj ljudi s obzirom na ukupan broj putnika. “Dogodi se da i naš radnik ne reagira dobro i mi njih ne branimo. Imali smo nedavno slučaj kontrolorke koja je sankcionirana”, naveo je.

Što se nabavke rabljenih tramvaja kaže da je to bilo nužno. “Kada nemate s čime voziti onda uzmete i Fiću”, ustvrdio je.

