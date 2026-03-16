Milanović uzvraća na neslužbene optužbe iz MORH-a o izdaji: Broj vojnika je javno dostupan!

Ukratko, nakon što je MORH sastavio, a ministar obrane potpisao Godišnje izvješće o obrani u kojemu su i podaci o broju pripadnika OSRH, isti je dokument prihvatila Vlada RH na sjednici 2. svibnja 2025., a onda raspravio i 6. lipnja 2025. prihvatio Hrvatski sabor. Godišnje izvješće o obrani, dakle, javno je i svima dostupan dokument, ni na koji način nije klasificiran kao tajan pa stoga ni podatak o broju pripadnika OSRH koji se nalazi u tom izvješću nije tajan ni „klasificirani podatak” kao što tvrdi ministar obrane.