Predsjednik Vlade posjetio Terminal Omišalj: JANAF potvrđuje stabilnost opskrbe i stratešku važnost za Europu

“Posebno želimo zahvaliti predsjedniku Vlade što je imao prilike osobno posjetiti Terminal Omišalj gdje se doprema sirove nafte za naše partnere odvija stabilno i bez ikakvih operativnih zastoja. Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u održavanje i razvoj našeg transportno-skladišnog sustava, pedesetogodišnjem iskustvu u djelatnosti transporta nafte te predanosti svih relevantnih dionika, JANAF ostaje jamac energetske sigurnosti za Hrvatsku i ovaj dio Europe. Dokazali smo to i dinamikom dopreme sirove nafte za MOL Grupu, za koju smo u tekućem razdoblju iskrcali sedam tankera s neruskom naftom, uz još sedam najavljenih za dolazak tijekom travnja i dva u svibnju. Kao jedini sigurni i pouzdan dobavni pravac za opskrbu naftom, JANAF i dalje osigurava stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske i Europe”, poručili su predsjednik Uprave JANAF-a mr. sc. Stjepan Adanić te članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić povodom posjeta premijera.