Šušnjar posjetio Terminal Omišalj: JANAF predstavlja jedini siguran pravac za opskrbu Hrvatske i EU-a

Nakon sastanka, upravitelj Terminala Janković predstavio je ministru Šušnjaru i izaslanstvu operativne procese prihvata nafte s tankera, transporta kroz naftovodni sustav te skladištenja nafte i naftnih derivata. Istaknuto je da Janaf raspolaže potrebnim kapacitetima, tehničkim mogućnostima i operativnim iskustvom za pouzdano i sigurno provođenje svih operacija prihvata tankera i transporta nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata, naveli su u priopćenju iz Ministarstva.

