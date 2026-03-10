Šušnjar posjetio Terminal Omišalj: JANAF predstavlja jedini siguran pravac za opskrbu Hrvatske i EU-a

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u utorak je s predsjednikom Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf) Stjepanom Adanićem i upraviteljem Terminala Omišalj Brunom Jankovićem razgovarao o kapacitetima naftovodnog sustava Janafa, mogućnostima prihvata nafte i naftnih derivata na Janafovom Terminalu Omišalj te o sigurnosti transporta.
Šušnjar je, naime, u pratnji državnog tajnika Vedrana Špehara i savjetnice predsjednika Vlade za energetiku Dubravke Vlašić Pleše, boravio u radnom posjetu Janafovom Terminalu Omišalj, gdje je održao sastanak s Adanićem i Jankovićem, izvijestili su iz Ministarstva gospodarstva.
Na tom je sastanku istaknuto kako Janaf predstavlja jedini siguran i pouzdan dobavni pravac za opskrbu Hrvatske, EU i zemalja u okruženju, što dodatno potvrđuje njegovu stratešku važnost kao energetskog huba Europske unije.
Nakon sastanka, upravitelj Terminala Janković predstavio je ministru Šušnjaru i izaslanstvu operativne procese prihvata nafte s tankera, transporta kroz naftovodni sustav te skladištenja nafte i naftnih derivata. Istaknuto je da Janaf raspolaže potrebnim kapacitetima, tehničkim mogućnostima i operativnim iskustvom za pouzdano i sigurno provođenje svih operacija prihvata tankera i transporta nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata, naveli su u priopćenju iz Ministarstva.
