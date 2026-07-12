CIJENE VOZAČKIH ISPITA
Pregledali smo cjenike autoškola u četiri najveća grada. Razlike su i do 460 eura za B kategoriju
Kao i štošta drugo, u protekle dvije godine poskupjela i obuka polaznika autoškola i polaganje vozačkog ispita u četiri najveća hrvatska grada.
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Kada smo u jesen 2024. godine pisali o sedam koraka od autoškole do vozačke dozvole (liječnički pregled, upis u autoškolu, teorijska i praktična nastava, tečaj prve pomoći, završni ispit upravljanja vozilom i izdavanje vozačke dozvole) cijene obuke za upravljanje vozilima B kategorije u autoškolama bile su od 700 do 1.500 eura.
Sada su, prema dostupnim cjenicima tridesetak autoškola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, od 1.100 do 1.800 eura. S tim da puno autoškola trenutno nudi ljetne popuste na redovne cijene te cjelogodišnje popuste i do stotinu eura na gotovinsko plaćanje.
Oko 350 autoškola u Hrvatskoj
Cijena obuke u autoškoli obračunava se po satu teorijske nastave (Prometni propisi i sigurnosna pravila, skraćeno PPSP) te po satu upravljanja vozilom (UV). Prema Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače, minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila B kategorije je 30 sati teorijske i 35 sati praktične nastave iliti vožnje. Za upis za B kategoriju polaznik mora bit star najmanje 17 i pol godina, a ispit iz upravljanja vozilom može polagati s navršenih 18 godina starosti.
Prema podatku Hrvatskog autokluba (HAK) osposobljavanje kandidata za vozača obavljaju autoškole kojih je u Hrvatskoj 353.
Prije dvadesetak godina, dok je osposobljavanje vozača bilo pod nadležnošću Ministarstva prosvjete, a propisi po kojima su radile autoškole bili vrlo liberalni, u Hrvatskoj je bilo više od 580 autoškola. Nakon što su 2004. prešle pod nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, a čitavo to područje usklađeno s europskim standardima, sada ih je skoro upola manje.
Velike razlike između autoškola
U Zagrebu djeluje šezdesetak autoškola, a zbog njihovog velikog broja, i obuka za vozače B kategorije nešto je jeftinija nego u ostala tri spomenuta grada. Od desetak zagrebačkih autoškola u čije smo cjenike zavirili, obuka vozača za upravljanje vozilima B kategorije košta od 1.260 do 1.595 eura ili, u prosjeku, 1.437 eura. Razlika između najjeftinije i najskuplje je 335 eura.
Većina autoškola u Splitu nema istaknute cjenike na svojim stranicama, nego se informacije o cijenama mogu dobiti "na upit". Od onih nekoliko koje su istaknule cjenike, obuka za upravljanje vozilima B kategorije košta od 1.150 do 1.585 eura ili 1.387 u prosjeku, uz razliku od 435 eura između najjeftinije i najskuplje.
U Rijeci i Osijeku do 1.800 eura
U Rijeci je obuka za upravljanje vozilima B kategorije u prosjeku skuplja nego u Zagrebu i Splitu - 1.567 eura (od 1.330 do 1.790 eura) a razlika između najjeftinije i najskuplje je 460 eura.
A prema podacima iz dostupnih cjenika tamošnjih autoškola, u Osijeku je najskuplji vozački ispit za B kategoriju - 1.673 eura u prosjeku. No tamo su i najmanje razlike u cijenama između pojedinih autoškola - od 1.606 do 1.795 eura ili "samo" 189 eura.
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