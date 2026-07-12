Pregledali smo cjenike autoškola u četiri najveća grada. Razlike su i do 460 eura za B kategoriju

Prije dvadesetak godina, dok je osposobljavanje vozača bilo pod nadležnošću Ministarstva prosvjete, a propisi po kojima su radile autoškole bili vrlo liberalni, u Hrvatskoj je bilo više od 580 autoškola. Nakon što su 2004. prešle pod nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, a čitavo to područje usklađeno s europskim standardima, sada ih je skoro upola manje.