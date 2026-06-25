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"nastavljamo predano raditi"

Premijer čestitao Dan neovisnosti: Ponosni na sva postignuća u proteklih 35 godina

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Hina
|
25. lip. 2026. 12:44
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17.06.2026., Zagreb - 177. sjednic Vlade. Premijer Andrej Plenkovic Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković čestitao je u četvrtak Dan neovisnosti Republike Hrvatske, izražavajući ponos na sva postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina.

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„Ponosni na sva postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina, nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu!“, poručio je premijer u objavi na društvenoj mreži X.

Podsjetio je kako su prije 35 godina, 25. lipnja 1991., zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Time je, naglasio je, pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika te je potvrđena volja hrvatskog naroda za uspostavom samostalne države.

U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti Hrvatske te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu Domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana, naveo je Plenković, čestitajući Dan neovisnosti Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu, te svim hrvatskim građanima.

Teme
andrej plenković dan neovisnosti

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