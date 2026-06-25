Premijer čestitao Dan neovisnosti: Ponosni na sva postignuća u proteklih 35 godina

U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti Hrvatske te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu Domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana, naveo je Plenković, čestitajući Dan neovisnosti Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu, te svim hrvatskim građanima.