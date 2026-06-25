Predsjednik Sabora
Jandroković čestitao Dan neovisnosti: Hrvatska u 35 godina izgradila položaj vjerodostojne i pouzdane države
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je građanima Dan neovisnosti, ustvrdivši kako je generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila svoju povijesnu zadaću te da je Hrvatska u 35 godina izgradila položaj vjerodostojne i pouzdane države u međunarodnoj zajednici.
Generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću, istaknuo je Jandroković na početku sjednice Sabora povodom današnjeg Dana neovisnosti.
"Neka nam današnji dan pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze - sigurnu, uspješnu i prosperitetnu", poručio je.
Podsjetio je kako je Sabor prije 35 godina donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti te Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH, kojima su prethodili prvi višestranački izbori, donošenje prvog Ustava i referenduma.
"Kroz te je prijelomne povijesne odluke čvrsto i nepovratno izražena volja hrvatskog naroda da svoju budućnost gradi u slobodnoj, neovisnoj i suverenoj državi", istaknuo je Jandroković.
Podsjetio je i na dogovoreni tromjesečni moratorij te raketiranje Banskih dvora odmah po njegovu isteku, ustvrdivši kako se tada još jednom pokazalo "s kim Hrvatska ima posla". Hrvatska je konačno suvereno krenula vlastitim smjerom odlukom o raskidu svih državnopravnih veza s ostalim republikama 8. listopada 1991., a put prema slobodi bio je sve samo ne lak, dodao je.
"Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje svim hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine", poručio je.
Ustvrdio je kako bi u svakom promišljanju o stvaranju moderne hrvatske države ta zahvalnost morala biti nezaobilazna polazišna točka.
Stvarati preduvjete za nove demografske iskorake, poboljšati sustav zdravstva i skrbi
Jandroković je kazao da je Hrvatska u tri i pol desetljeća ostvarila slobodnu, neovisnu i međunarodno priznatu državu, osigurala teritorijalnu cjelovitost, konsolidirala demokratske institucije, postala članicom EU i NATO-a, pristupila schengenskom prostoru i europodručju.
Izgradili smo položaj vjerodostojne i pouzdane države unutar međunarodne zajednice, naglasio je predsjednik Sabora te dodao kako na ta postignuća možemo i trebamo biti ponosni.
Jandroković drži da ovakvi datumi nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer, ocijenio je, mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta, praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Treba stvarati preduvjete za nove demografske iskorake, poboljšati sustav zdravstva i skrbi za naše starije i ranjivije sugrađane, još snažnije ulagati u znanje, inovacije, istraživanje i nove tehnologije, naveo je.
Jandroković naglašava kako tako usmjerena Hrvatska neće biti prepoznatljiva samo po svojim prirodnim ljepotama, bogatoj kulturnoj baštini ili uspjesima naših sportaša, znanstvenika i drugih pojedinaca, nego i po svojoj konkurentnosti i otpornosti.
Istaknuo je i geopolitičke nestabilnosti, sigurnosne i tehnološke prijetnje s kojima se danas cijeli svijet suočava, ustvrdivši kako će u takvom okruženju uspješne države biti one koje budu znale očuvati političku stabilnost, donositi pravodobne odluke i pretvarati vlastite potencijale u konkretne razvojne prednosti. Hrvatska, drži, za to ima sve preduvjete.
"A mi, kao izabrani predstavnici građana, imamo odgovornost stvarati zakonodavni i institucionalni okvir koji će pomoći te potencijale pretvoriti u nove prilike za razvoj i napredak. Stvarajmo svojim odlukama uvjete koji će naše mlade potaknuti da svoju budućnost grade upravo ovdje, kod kuće, u državi koja može pružiti sigurnost, prilike i predvidiv okvir za osobni i profesionalni razvoj", rekao je.
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