Jandroković čestitao Dan neovisnosti: Hrvatska u 35 godina izgradila položaj vjerodostojne i pouzdane države

Podsjetio je i na dogovoreni tromjesečni moratorij te raketiranje Banskih dvora odmah po njegovu isteku, ustvrdivši kako se tada još jednom pokazalo "s kim Hrvatska ima posla". Hrvatska je konačno suvereno krenula vlastitim smjerom odlukom o raskidu svih državnopravnih veza s ostalim republikama 8. listopada 1991., a put prema slobodi bio je sve samo ne lak, dodao je.