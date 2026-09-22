od 1. listopada
Cvjećari i ugostitelji ogorčeni zbog novih pravila o cijenama: "Nemoguća misija"
Od 1. listopada i ugostitelji, obrtnici i ostali pružatelji usluga uz aktualnu će cijenu morati isticati i takozvanu sidrenu cijenu – onu koja je vrijedila 10. rujna. Vlada mjeru obrazlaže većom transparentnošću i zaštitom potrošača, no među obrtnicima i ugostiteljima raste nezadovoljstvo. Kažu – rok je kratak, dodatne administracije previše, a mnoga su pitanja još bez odgovora.
Marija se 44 godine bavi cvijećem. Ranojutarnja nabava, slaganje buketa i rad s kupcima njezina su svakodnevica, a od 1. listopada čeka je nova obaveza. Uz aktualnu cijenu, morat će istaknuti i takozvanu sidrenu
"Nemamo određene cijene nego dođe kupac i kaže da bi jedan miješani buket, da ne bi ovo iz izloga, ja bi želio nešto da mi vi složite. Netko hoće boje jeseni, netko hoće ovako, moja djevojka voli ovu boju, moja majka ovu boju... Jednostavno, nemoguća je misija to odraditi kako su oni donijeli zakon, mislim da im je to preduhitreno", rekla nam je cvjećarka Marija Ndou.
Marija upozorava nova odluka nema smisla za male cvjećare.
"Morali bi zaposliti nekoga, ili praktikanta ili nekoga koji bi morao samo pisati cijene i opet ne možete jer kupac kad dođe, on sebi bira cvijeće. I onda uz zelenje, uz dodatni bilo koji listić ili nešto, vi tu nikad ne možete iskalkulirati", istaknula je.
A cvjećari nisu jedini koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje.
Hrvatska obrtnička komora tražila je od Vlade da se odluka povuče, a upozorava i na obvezu svakodnevnog ažuriranja cjenika na internetu. Za male obrte to, kažu, znači dodatno vrijeme i trošak.
"Tu je stvarno veliki problem ljudima koji rade sa određenom kvarljivom i potrošnom robom, cvjećari, koji općenito do osam ujutro moraju nabaviti, dakle to cvijeće i u isto vrijeme objaviti cjenik. Također što vrijedi dalje napomenuti su i second hand shopovi koji zapravo funkcioniraju sa jako velikim obrtajem i jako velikom količinom robe", navodi Mihovil Vuković, voditelj Odjela za gospodarstvo i savjetovanje u HOK-u.
Ni ugostitelji ne skrivaju nezadovoljstvo. Kažu da su za novu obvezu dobili vrlo malo vremena, a uz postojeće cjenike sada moraju pripremiti i nove.
"Nažalost, nekako smo stjerani u kut i morat ćemo to odraditi u predviđenim i zadanim rokovima pod prijetnjom vrlo ozbiljnih kazni koje idu od 20.000 do 30.000 eura za pravnu osobu i 4.000 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Tako da nije nam preostalo ništa drugo nego ubrzano raditi na dopunama i izmjenama cjenika", kaže Gordan Šestić, predsjednik Udruženja ugostiteljskih djelatnosti.
Zbog novih pravila Most traži ocjenu ustavnosti, upozoravaju da će se mali obrti početi zatvarati.
"Plenković direktno s ovim ugrožava male obrtnike, male poduzetnike, naše frizerke, naše mesare, ljude koji pune proračun, a pogoduje velikim korporacijama. I mi mu to nećemo dopustiti. Bit će veliki prosvjedi, dignut će se ljudi na ulicu i borit će se za ona prava koja su na ustavnoj razini im garantirana", rekao je Mostov zastupnik Marin Miletić.
Iz HDZ-a poručuju – neopravdano se diže cijena, ovako će kupci sami moći procijeniti.
"Zašto ne bi se znalo koliko je nešto koštalo jučer, koliko je koštalo danas ili prekjučer. Pa tu se najbolje vidi tko onda lešinari nad ljudima i tko neopravdano diže cijene", naglasio je HDZ-ov zastupnik Ante Sanader.
Za Vladu – alat za zaštitu kupaca. Za obrtnike – nova administrativna obveza pod prijetnjom visokih kazni. Do 1. listopada ostalo je manje od deset dana. Cjenici se moraju promijeniti, a prigovori i pitanja ne prestaju.
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