Cvjećari i ugostitelji ogorčeni zbog novih pravila o cijenama: "Nemoguća misija"

"Nemamo određene cijene nego dođe kupac i kaže da bi jedan miješani buket, da ne bi ovo iz izloga, ja bi želio nešto da mi vi složite. Netko hoće boje jeseni, netko hoće ovako, moja djevojka voli ovu boju, moja majka ovu boju... Jednostavno, nemoguća je misija to odraditi kako su oni donijeli zakon, mislim da im je to preduhitreno", rekla nam je cvjećarka Marija Ndou.