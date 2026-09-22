"uspješno obavlja zadatke"
Sestri Josipe Pleslić sređivali posao u HEP-u, ona i dalje radi: Evo što kažu iz kompanije
Sestra Josipe Pleslić, bivše Rimac, i dalje radi u HEP-ovu sustavu, iako su osobe koje su joj pomogle doći do posla priznale krivnju i osuđene su. Iz HEP-a poručuju da zasad nema pravne osnove za njezin otkaz.
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Biserka Vujić u prosincu 2018. nije prošla na natječaju za radno mjesto referenta u HEP-ODS-u. Nakon toga je njezina sestra Josipa Rimac kontaktirala tadašnjeg direktora HEP-ODS-a Nikolu Šulentića i pitala ga: "Šta ćemo?"
Prema porukama koje su pronašli istražitelji, Šulentić joj je odgovorio da će biti raspisan novi natječaj. Nekoliko mjeseci kasnije Josipi Rimac poslao je pitanja koja će se koristiti na testiranju kandidata. Ona ih je proslijedila sestri, koja joj je zahvalila na pomoći pri pripremi, piše Ilko Ćimić za portal Index.
Na novi natječaj prijavilo se 13 kandidata. Iako Biserka Vujić ni uz unaprijed poznata pitanja nije ostvarila maksimalan broj bodova na testu, nakon razgovora upravo je ona dobila posao u Elektri Šibenik. Nakon isteka ugovora na određeno vrijeme Rimac je kontaktirala tadašnjeg člana Uprave HEP-a Sašu Dujmića, nakon čega je njezina sestra dobila ugovor na neodređeno, iako u šibenskoj Elektri, prema Dujmićevu priznanju, tada nije bilo slobodnih radnih mjesta.
I Šulentić i Dujmić priznali su krivnju i nagodili se s USKOK-om. Šulentić je priznao da je sudjelovao u zapošljavanju Biserke Vujić te da je Rimac dostavio pitanja za testiranje. Dujmić je priznao da joj je osigurao ugovor na neodređeno unatoč tome što nije bilo otvorenog radnog mjesta.
Josipa Pleslić jučer je pravomoćno osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130.000 eura. Presuda obuhvaća i nezakonita zapošljavanja, među kojima je bilo i sređivanje posla vlastitoj sestri.
No, Biserka Vujić i dalje radi u HEP-ODS-u. Na pitanje Indexa hoće li nakon pravomoćne presude biti pokrenut postupak protiv nje, iz HEP-a su odgovorili da sama presuda protiv drugih osoba nije dovoljna za otkaz radniku koji njome nije obuhvaćen.
Dodali su da Vujić "uspješno obavlja radne zadatke" te da nisu utvrđene konkretne činjenice koje bi predstavljale povredu njezinih radnih obveza.
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