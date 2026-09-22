Sestri Josipe Pleslić sređivali posao u HEP-u, ona i dalje radi: Evo što kažu iz kompanije

Na novi natječaj prijavilo se 13 kandidata. Iako Biserka Vujić ni uz unaprijed poznata pitanja nije ostvarila maksimalan broj bodova na testu, nakon razgovora upravo je ona dobila posao u Elektri Šibenik. Nakon isteka ugovora na određeno vrijeme Rimac je kontaktirala tadašnjeg člana Uprave HEP-a Sašu Dujmića, nakon čega je njezina sestra dobila ugovor na neodređeno, iako u šibenskoj Elektri, prema Dujmićevu priznanju, tada nije bilo slobodnih radnih mjesta.