Može li Štimac ujediniti desnicu? "U jednome je dobar, a jednu važnu stvar ne razumije. I nema celebrity kapital kao Škoro"

"U svome govoru nakon prvog kruga tih izbora Grabar Kitarović je rekla kako je imala "sukandidata" na svom dijelu političkog spektra, misleći pritom na Škoru. Tada možda nismo najbolje shvaćali o čemu se radi, ali ona je bila svjesna da je dio njenih podržavatelja i dio njezine stranke zapravo podržavao Škoru, a ne nju. Uvijek se priča svodi na nekog desnog kandidata koji je desniji od HDZ-a. Ispada da je to netko tko bi prvenstveno želio izvana mijenjati stvari u HDZ-u i činiti HDZ desnijim, a ne biti samostalan u odnosu na HDZ", tumači Žižić.