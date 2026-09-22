ANALIZA
Može li Štimac ujediniti desnicu? "U jednome je dobar, a jednu važnu stvar ne razumije. I nema celebrity kapital kao Škoro"
Nizu lica koja su se pojavila na političkoj sceni ili uz njen rub, a trebali su biti ujedinitelji pravaško-suverenističkih desnih stranaka, nedavno se pridružio Igor Štimac, nekoć proslavljeni nogometaš i bivši Vatreni, potom trener, a svojedobno i izbornik nogometne reprezentacije.
Štimac nikada nije uzmicao od izražavanja političkih stavova, a političku ambiciju nedavno je počeo otvoreno iskazivati u objavama na društvenim mrežama. Primjerice, fotografijama na kojima je u društvu prvaka stranke DOMiNO Marija Radića, Stjepana Bartulice i Igora Peternela.
Nakon što je tim fotografijama i još nekim objavama poput one o prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" koji je nazvao "antihrvatskim" dao šlagvort za svoj mogući budući politički angažman, potvrdio ga je Večernjem listu.
U tekstu Ive Boban Valečić i Dee Redžić citirana je Štimčeva izjava: "Na desnom spektru postoji praznina koju mogu ispuniti jer sam potencijalno možda najbolji mogući kandidat i pregovarač za ujedinjenje desnice i kako bi u nekim političkim okolnostima mogao za konzervativnu, tradicionalnu i domoljubnu Hrvatsku ostvariti ono što u recentnoj Hrvatskoj političkoj stvarnosti nisu uspjeli oni koji su to pokušali do sada. To sam objavio i javno, znam da se mnogi boje. Sada kreće akcija i ispitivanje terena."
Ujedinjenje desnice stalno na dnevnom redu
Ujedinjenje desnice, a prije svega traženje njenog ujedinitelja, jedna je od dugovječnijih domaćih političkih tema. No dok se o njoj govori, desne se stranke uporno cijepaju. Na izbore obično idu razjedinjene da bi tek naknadno zbrale svoje parcijalne postotke i rezimirale propuštene prilike. Ako pak na izbore izađu udružene, kao 2020. godine u Domoljubnoj koaliciji Miroslava Škore pa osvoje 11 posto glasova i 16 mandata, njihov razlaz započne već u izbornoj noći.
Posljednja takva inicijativa za okupljanjem dijela desnih stranaka datira s kraja prošle godine kada su četiri stranke - Hrvatski suverenisti, DOMiNO, Blok za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava pod nazivom Vukovarska koalicija sklopile sporazum o suradnji i zajedničkom izlasku na sljedeće opće izbore.
Sudeći po odaslanim signalima, Igor Štimac trebao bi biti novo lice te koalicije, možda proširene još nekim akterima poput stranke Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, a u krajnjoj liniji i Mostom, trenutno najjačom oporbenom desnom strankom.
"Nazvao antihrvatskim prosvjed s najdesnijim zahtjevom"
Političkog analitičara Jakova Žižića pitali smo ima li Štimac poliitčkog kapaciteta biti ujediniteljem raštrkane desnice i onime koji će, kako sam kaže, popuniti praznine na desnoj strani političkog spektra.
"Priča sa Štimcem u fazi je probnog balona. Onaj tko je osmišljava i želi, plasirao je to u javnost pa se sada čeka kako će javnost reagirati na tu ideju", kaže.
Žižić ističe dvije važne stvari vezane za mogući Štimčev politički angažman: njegovo nerazumijevanje procesa u desnom biračkom tijelu i razumijevanje današnje političke komunikacije.
"Premda bi okupljao desno konzervativno biračko tijelo, čini mi se da Štimac ne razumije društvene procese koji se zbivaju u tom dijelu biračkog tijela. Primjerice, on je svojevremeno prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" proglasio antihrvatskim. A govorimo zapravo o gospićkoj građanskoj inicijativi koja je iznijela najdesniji zahtjev koji je neki politički dionik iznio u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina, zatraživši zabranu uvoza opasnog otpada. To je zahtjev koji zadire u vladajuću liberalnu paradigmu dereguliranja i ekonomskog otvaranja."
"Shvaća da treba biti grub i sasuti u facu"
Žižić napominje kako su biskupski vikar za pastoral i župnik katedralne župe u Gospiću jutro prije prosvjeda susreli se s ljudima koji su odande išli u Zagreb na prosvjed i blagoslovili ih.
"Dok sam Štimac govori o borbi za opstojnost kršćanske Hrvatske, upravo iza te građanske inicijative u Gospiću stoje društveno angažirani katolici koji se bore za dostojanstveni život u svojoj lokalnoj zajednici. Po tome se vidi njegovo nerazumijevanje određenih procesa na desnoj strani političkog spektra", dodaje Žižić.
S druge strane, kaže, Štimčeva je prednost njegovo razumijevanje trendova političke komunikacije.
"On shvaća da treba napadati, prozivati i prokazivati političkog neprijatelja na djelu i pritom biti grub, sasuti sve u facu. To donosi podršku u političkoj komunikaciji na društvenim mrežama. On to dobro razumije i dobro radi. No ništa od toga ne može se kanalizirati u biračku podršku ako nema snažnu financijsku podršku. A to mu trenutno jedino može omogućiti Mario Radić.", ističe.
Prepoznatljiv je, ali ne kao Škoro
Govoreći o Štimcu kao novonominiranom kandidatu za ujedinitelja desnice, neminovno se nameće usporedba s Miroslavom Škorom koji je, poput Štimca sada, prije svoga izravnog političkog angažmana uvijek bio u blizini političke arene.
"Uz to što se dobro prilagodio opakosti današnjeg političkog komuniciranja, Štimac ima prepoznatljivost zbog sporta. Međutim, on nema onu vrst celebrity kapitala kakvu je imao Škoro. I koju je, na kraju krajeva, i sam Škoro potrošio u politici."
Žižić pritom podsjeća na detalj s predsjedničkih izbora 2019. godine na kojima se Škoro pojavio kao neočekivani kandidat i ubrao 24,5 posto glasova, zamalo izbacivši iz drugog kruga kandidakinju HDZ-a i tada još aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović koja je dobila tek dva posto glasova više.
Hoće li i Štimac biti "sukandidat" HDZ-u?
"U svome govoru nakon prvog kruga tih izbora Grabar Kitarović je rekla kako je imala "sukandidata" na svom dijelu političkog spektra, misleći pritom na Škoru. Tada možda nismo najbolje shvaćali o čemu se radi, ali ona je bila svjesna da je dio njenih podržavatelja i dio njezine stranke zapravo podržavao Škoru, a ne nju. Uvijek se priča svodi na nekog desnog kandidata koji je desniji od HDZ-a. Ispada da je to netko tko bi prvenstveno želio izvana mijenjati stvari u HDZ-u i činiti HDZ desnijim, a ne biti samostalan u odnosu na HDZ", tumači Žižić.
Slična bi, smatra, mogla biti i priča sa Štimcem.
"Ako prođe ovo sa Štimcem, a lako može proći pogotovo ako je Radić spreman financijski se angažirati, situacija će, po mom mišljenju, opet izgledati kao 2019. godine sa Škorom. Samo ne znam bi li Štimac mogao HDZ-u otkinuti toliko koliko je otkinuo Škoro. Ispada da se za desnu alternativu u Hrvatskoj ne zna ujedinjuju li se da bi bili autentična politička opcija ili da budu "sukandidati" HDZ-u."
"Most stabilan za razliku od ovih koji se stalno udružuju"
Žižića smo pitali je li ujedinjenje desnice koje bi rezultiralo značajnijim rezultatom uopće moguće bez Mosta, jedine stranke na oporbenoj desnici koja ima opipljiv rejting i više od jednog prepoznatljivog lica. Sve to ne daje puno motiva Mostu da u nekom mogućem aranžmanu prihvati Štimca kao "ujedinitelja".
"Most je na tom desno-konzervativnom dijelu političkog spektra, ali drugačije djeluje i politički se ponaša. No ni Most ne može izaći iz tog dijela spektra. To više nije Most iz 2015. koji je mogao zahvatiti različite protestne birače, uključujući i one s centra. Most se našao u desnom spektru, ali ima stabilno i postojano biračko tijelo za razliku od ovih koji se stalno pokušavaju udruživati", ustvrdio je Žižić.
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