dobio policijsku prijavu

Maloljetnik obukao uniformu JNA i položio vijenac na Titovu bistu u Puli

Hina
08. svi. 2026. 12:08
Istarska policija prijavila je za narušavanje javnog reda i mira maloljetnog mladića koji je u ponedjeljak u Puli položio vijenac na bistu predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita odjeven u uniformu JNA.

Policija je u petak izvijestila da je provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pojašnjavaju da je mladić 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije (JNA) koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti.

"Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir. Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu", kažu u istarskoj policiji.

