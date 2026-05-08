Talačka kriza u Njemačkoj: Specijalci na terenu, nebom kruže helikopteri

Velika policijska operacija u mirnom gradiću Sinzigu u okrugu Ahrweiler: kako je potvrdila policija, u poslovnici Volksbanke u središtu grada trenutno traje talačka kriza.
Operacija traje od 9 sati ujutro. Specijalne policijske snage već su na terenu, a iznad Sinziga kruže helikopteri.
Ujutro je pred banku stiglo vozilo za prijevoz novca. Jedan od zaposlenika izašao je kako bi ušao u banku. Prema informacijama BILD-a, zasad nepoznati muškarac presreo je i zaprijetio vozaču. Navodno se otmičari i zaposlenik sada nalaze u trezoru banke.
Nema opasnosti za građane
Glasnogovornik policije potvrdio je: „Trenutno se polazi od pretpostavke da se u banci nalazi više počinitelja i talaca. Jedan od talaca je vozač vozila za prijevoz novca.” Situacija na terenu zasad je statična. „Za građane koji se nalaze izvan sigurnosnog perimetra trenutačno ne postoji opasnost.”
Ispred Volksbanke raspoređen je velik broj policajaca. Vozilo za prijevoz novca još uvijek stoji ispred ulaza u banku. Cijelo središte grada je blokirano, a pozvane su i specijalne snage. Na društvenim mrežama stanovnici međusobno upozoravaju da izbjegavaju centar grada. Policija apelira da se putem društvenih mreža ne šire lažne informacije.
Policija zasad nije objavila dodatne informacije. Nije poznato koliko se ljudi u banci drži kao taoce. Također nije jasno jesu li i kako otmičari naoružani. Društvenim mrežama kruže glasine da su neki počinitelji već u bijegu, no policija se ni o tome još nije očitovala. Prema pisanju „Spiegela”, policija „iz taktičkih razloga” uskraćuje detalje. Glasnogovornik je za portal izjavio kako se ne može isključiti mogućnost da i otmičari u banci prate vijesti.
Sinzig se nalazi u donjoj dolini rijeke Ahr u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, oko deset kilometara od granice sa Sjevernom Rajnom-Vestfalijom. Najbliži veći gradovi su Bonn (oko 20 kilometara) i Koblenz (oko 30 kilometara).
