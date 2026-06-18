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teško kazneno djelo

Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika

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Hina
|
18. lip. 2026. 12:50
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Nakon uklanjanja sjevernog dijela Vjesnika ponovno je za promet otvoren podvoznjak u Slavonskoj. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za Hinu odvjetnik Petar Barbir.

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Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđenom optužnicom optuženici se terete da su zgradu Vjesnika zapalili 17. studenog 2025., zajedno i po prethodnom dogovoru. 

Prema optužnici, prvookrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljeni zapalio papir iz te kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju. 

Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo. 

U optužnici državno odvjetništvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. 

Dvojica 18-godišnjaka puštena su krajem prosinca iz istražnog zatvora u kućni pritvor, uz obavezno nošenje elektronske nanogice. 

Policija je nakon požara izvijestila da su mladići, 17. studenoga oko 21.50 sati, preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika. 

Mediji su pisali da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanja požara, imaju status svjedoka.

Teme
istražni zatvor materijalna šteta optužnica paljenje zgrade požar vjesnika

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