teško kazneno djelo
Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika
Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za Hinu odvjetnik Petar Barbir.
Oglas
Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđenom optužnicom optuženici se terete da su zgradu Vjesnika zapalili 17. studenog 2025., zajedno i po prethodnom dogovoru.
Prema optužnici, prvookrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljeni zapalio papir iz te kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju.
Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo.
U optužnici državno odvjetništvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Dvojica 18-godišnjaka puštena su krajem prosinca iz istražnog zatvora u kućni pritvor, uz obavezno nošenje elektronske nanogice.
Policija je nakon požara izvijestila da su mladići, 17. studenoga oko 21.50 sati, preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.
Mediji su pisali da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanja požara, imaju status svjedoka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas