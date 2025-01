Primorac dan nakon debate: “Nikad dosad Zoran Milanović nije bio tako dobro seciran”

Podijeli :

Dan nakon jedine predsjedničke debate održane na HTV-u, na kojem su se posljednji put prije velike završnice sučelili Dragan Primorac i Zoran Milanović, kandidat HDZ-a govorio je za Večernji list o dojmovima.

“Komentari koje dobivam od akademske zajednice, radnika i ribara su takvi da kažu da je debata bila presudna da ljudi progledaju jer Milanović dosad nikad nije bio tako dobro seciran i nikad dosad nije pokazao tako dobro tko je on.

Jasno je pokazao da mu je Hrvatska u drugom planu, da štiti nečije druge interese i da nije kompetentan. Njegova snaga je sinoć bila samo agresija, u jednom trenutku je rekao da se uzme štrik i objesi.

Moram govoriti istinu, ili kako bi rekli u Katoličkoj crkvi, protiv grijeha: Hrvatska ne može izdržati pet godina u turbuletnom periodu čovjeka kojeg ne zanima niti globalna politika niti koji može Hrvatsku pozicionirati s liderima svijeta. Srce boli i mene vas, imamo malu domovinu koja je potpuno podijeljena. Naši i vaši, to ne postoji, to je put u uništenje. Prije emisije me zvala gospođa Nada, supruga legendarnog generala Pauka Matijaša i njena poruka je bila jednostavna – radi se o Hrvatskoj koja je država budućnosti, nije sramota ako ste vjernik.pridržavate sledećeg templejta”, rekao je Primorac nanas za Večenji list.

