ČETIRI FIRME
Pristigle četiri ponude za prekrivanje otpada u Gospiću. Direktor Fonda otkrio detalje
U Fondu za zaštitu okoliša stigle su četiri ponude za privremeno prikrivanje otpada u Gospiću.
Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, tj. postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda.
Rok izvršenja je najdulje četiri mjeseca. Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada, javlja HRT.
Pratili smo uživo:
Iz Fonda za zaštitu okoliša su na presici za novinare rekli da su pristigle četiri ponude od četiri tvrtke za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću.
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen poručio je da žurno provodi postupke vezane uz sanaciju otpada te da će, nakon pregleda pristiglih ponuda i dovršetka potrebnih procedura, uskoro objaviti konkretne informacije o daljnjim koracima.
Balen kaže da je riječ o prioritetnim postupcima te da se sve provodi žurno, ali uz poštovanje Zakona o javnoj nabavi.
"Na ovom postupku ne mogu predicirati, ono što mogu reći je da radimo žurno, jer nam je to prioritet", rekao je.
Govoreći o druga dva natječaja, Balen je naveo da je riječ o otvorenim postupcima za 650 tona neopasnog otpada i 4500 tona otpada s opasnim svojstvima. Nakon otvaranja ponuda povjerenstva kreću s radom, a pritom se, kako su istaknuli, uzima u obzir kompleksnost postupka i Zakon o javnoj nabavi.
"Čim su otvorene ponude, povjerenstva kreću u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući u obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta", kazao je.
'Ovdje je važna žurnost'
Balen je dodao da postoje zakonski rokovi za postupke javne nabave, ali da će se nastojati sve odraditi u najkraćem mogućem roku.
"Krajnji rokovi tu postoje sukladno Zakonu o javnoj nabavi, koji su 90 dana, ali nama je ovo žurno, prioritet i rokovi će biti najkraći mogući, ali isto tako moramo poštovati zakon. To je suglasnost postupka povjerenstva", rekao je šef Fonda.
Procijenjena vrijednost jednog od postupaka bila je 400 tisuća eura, a Fond je zaprimio četiri ponude. U njima su, prema riječima Fonda, bili uključeni uvjeti koji se odnose i na rokove i na cijenu.
"Kada pregledamo ponude, znat ćemo koje su. Ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje nam je opet važna žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri. To nam je prioritet i napravit ćemo što je žurnije moguće", kaže Balen.
Na pitanje o privremenom zatvaranju otpada, Balen je objasnio da je prvotni prijedlog struke predviđao dugoročno rješenje, uz privremeno zatvaranje dok se ne utvrde mogućnosti sanacije.
"Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije. Kao što sam rekao, to će se privremeno prekriti folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode", kazao je.
Balen je dodao da će se paralelno s tim provoditi iskopi i sanacija.
Dugoročni plan sanacije
Kada je riječ o dugoročnom planu sanacije zakopanog dijela otpada, Balen kaže da je u tijeku istraživanje tržišta kao prethodni postupak za sanaciju najkompleksnijeg dijela.
"Što se tiče ovoga zakopanog dijela, tu pripremamo ono što moramo reći prvenstveno za istraživanje tržišta kao prethodni postupak za sanaciju najkompleksnijeg zakopanog dijela. To istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temeljem toga ćemo vrlo skoro izaći s konkretnim koracima i načinom sanacije", rekao je.
"U završnoj smo fazi, dobivamo konkretne, dobre informacije i temeljem toga ćemo uskoro izaći s cjelovitim rješenjima", dodao je.
Na pitanje o četiri pristigle ponude i tome odnose li se na pojedinačne stavke, iz Fonda nisu željeli iznositi detalje.
"Ne mogu vam to komentirati, mi smo išli prema gospodarskim subjektima, ponude se sada otvaraju i pregledavaju", rekao je.
Upitan o roku provedbe postupka, odnosno o tome govori li se o četiri mjeseca, iz Fonda su ponovili da postoje maksimalni rokovi, ali da će se zbog žurnosti posebna pozornost posvetiti roku.
"U postupcima postoje neki maksimalni rokovi, ali velimo ovdje, zbog žurnosti, ovdje nam je ključan u cijeni rok i to ćemo vidjeti kroz ovaj postupak", odgovorio je.
O vodi: Svi su pokazatelji unutar parametara
Novinare je zanimalo i postoje li prvi podaci o analizama te jesu li iz Fonda u kontaktu sa zavodima za javno zdravstvo, kao i što je s vodom.
"Mi, koliko imamo informacije do sada od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i svih instituta, zavoda, svih institucija koji pravodobno obavještavaju javnost, svi su pokazatelji unutar parametara", rekao je Balen.
Za podatke Zavoda za javno zdravstvo, dodali su, nadležne institucije će ih objaviti javno.
"Što se tiče Zavoda za javno zdravstvo, te podatke će oni objaviti. Sve institucije javno objavljuju svoje podatke, tako da ćete znati čim budu javni", kazao je.
Na pitanje kada bi se mogli znati rezultati postupaka, Balen nije želio precizirati rok.
"Teško mi je prejudicirati. Ovo stvarno radimo maksimalno brzo, uzimajući u obzir i žurnost, interes javnosti, opet u radu stručnog povjerenstva i ne mogu komentirati da ne bi ispalo bilo kakve izlaze i izvoljeste, ali stvarno, vrlo, vrlo brzo će to biti", rekao je.
'Paralelno se provodi više postupaka'
Šef Fonda istaknuo je da se paralelno provodi više postupaka.
"Stvarno radimo maksimalno, vidite, paralelno više postupaka, ljudi rade stručno i savjesno. Bilo kako, izvan rokova, ali vrlo, vrlo žurno, zato što nam je bitno da se što prije prekrije", kazao je.
"Javna nabava su postupci, vrlo je teško komentirati, ali radimo stvarno, ljudi rade svakodnevno, vikendom i radnim danom. Radimo svi skupno tako da je maksimalno, već bit će izaći neka informacija", dodao je Balen.
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