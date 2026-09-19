Vlasti su ponovno pooštrile sigurnosne mjere. Prošle je godine festival možda izbjegao tragediju u posljednji trenutak druge subote, kada je val posjetitelja koji su istodobno pokušavali ući i izaći iz prostora prisilio organizatore da nakratko zatvore festivalski prostor zbog opasne gužve. Svjedoci su opisivali prizore „masovne panike“.