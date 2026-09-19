"Jedna od neizravnih posljedica ispodprosječne kvalitete nižih razina obrazovanja je niži udio populacije iz dobne skupine od 25 i 34 godina s tercijarnim obrazovanjem (45,6 posto) u odnosu na prosjek EU (49 posto), a još veći jaz u odnosu na TOP 5 članica EU (65,4 posto)", navode iz HUP-a, dodavši kako je i ta činjenica uteg na potencijalni rast produktivnosti.