Pravobraniteljica upozorava: Ako je dijete u opasnosti, sustav mora reagirati odmah

Nakon situacije u Dubravi gdje smo imali grupu maloljetnika koji su bili mlađi od 14 godina koji su pretukli drugu osobu, a snimke su danima kružile po društvenim mrežama bez reakcije, to ukazuje na to da zatvaramo oči pred takvim sadržajem i ne osnažujemo djecu da govore o tome i povjeravaju nam se. Prema dostupnim informacijama, u ovom slučaju teretilo ih se za pokušaj ubojstva, a pušteni su nakon ispitivanja uz mjeru nadzora nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, na koju su se roditelji žalili. Ako roditelj nema uvid u to da je ponašanje njegovog djeteta društveno opasno i da je nasilje neprihvatljivo te da je dijete odgovorno za svoje ponašanje, onda je vrlo teško očekivati da dijete neće ponoviti takvo ponašanje. S druge strane, ponekad sudski postupci traju dugo. Ponekad te odgojne mjere koje se izriču maloljetnicima ne upućuju na to da oni postanu svjesni da je njihovo ponašanje apsolutno neprihvatljivo. I to je pogrešno, jer je svako dijete odgovorno za svoje ponašanje, bez obzira ima li 5, 10, 15 ili 17 godina. Ono što je dosta atipično, a sve se češće javlja, jesu planirani sukobi i s tim se kao društvo, kao roditelji, kao članovi obitelji moramo početi suočavati i vidjeti kako na to odgovoriti. Roditelji su odgovorni postavljati granice u odgoju, korigirati ponašanje djeteta i pri tome biti dosljedni, a ne opravdavati ponašanje djeteta u tim situacijama. Roditelji trebaju prije svega poslati djetetu jasnu poruku da je nasilje neprihvatljivo i da je dijete odgovorno za svoje ponašanje, a roditelji su mu pri tome i dalje podrška u modifikaciji ponašanja i osiguravanju sve potrebne stručne pomoći.