vremenske prognoza
Vrijeme se smiruje, ali jedan dio zemlje još čekaju pljuskovi
U vremenskoj progonzi doznajte kakvo nas vrijeme očekuje u subotu i u nedjelju.
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Noćas je mjestimice bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, ali s dolaskom jutra situacija postaje sve mirnija. U unutrašnjosti je kiša oslabjela i tijekom prijepodneva bi posvuda trebala prestati. Na Jadranu ima jačih grmljavinskih pljuskova, ali se drže otvorenog mora.
U nastavku dana sve više suhog vremena i sunčanih razdoblja. Još malo kiše prijepodne ponegdje na kopnu, a u Dalmaciji su i u nastavku dana mogući mjestimični grmljavinski pljuskovi, kojih može biti i u južnoj Lici.
Vjetar većinom slab, duž obale umjerena bura i istočnjak, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje malo viša.
Vrijeme u nedjelju
Nedjelja nam nosi povoljne vremenske prilike. Doduše, ujutro će u kopnenim krajevima mjestimice biti magle, ali tijekom dana će posvuda prevladavati sunčano. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro će posvuda biti malo svježije, a dnevna temperatura se očekuje većinom između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
Prvi dan novog tjedna bit će nešto oblačniji, osobito u unutrašnjosti Hrvatske gdje mjestimice može pasti i vrlo malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar pa će danju ponovno malo osvježiti. Na Jadranu suho i djelomično sunčano, u drugom dijelu dana uz jačanje bure. Nakon toga slijedi nekoliko suhih i sunčanijih dana, osobito duž Jadrana, ali bit će svježije.
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