Vrijeme se smiruje, ali jedan dio zemlje još čekaju pljuskovi

Prvi dan novog tjedna bit će nešto oblačniji, osobito u unutrašnjosti Hrvatske gdje mjestimice može pasti i vrlo malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar pa će danju ponovno malo osvježiti. Na Jadranu suho i djelomično sunčano, u drugom dijelu dana uz jačanje bure. Nakon toga slijedi nekoliko suhih i sunčanijih dana, osobito duž Jadrana, ali bit će svježije.