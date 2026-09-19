Oglas

vremenske prognoza

Vrijeme se smiruje, ali jedan dio zemlje još čekaju pljuskovi

author
Kristijan Božarov
|
19. ruj. 2026. 08:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
kiša Pexels
Pexels / Ilustracija

U vremenskoj progonzi doznajte kakvo nas vrijeme očekuje u subotu i u nedjelju.

Oglas

Noćas je mjestimice bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, ali s dolaskom jutra situacija postaje sve mirnija. U unutrašnjosti je kiša oslabjela i tijekom prijepodneva bi posvuda trebala prestati. Na Jadranu ima jačih grmljavinskih pljuskova, ali se drže otvorenog mora.

U nastavku dana sve više suhog vremena i sunčanih razdoblja. Još malo kiše prijepodne ponegdje na kopnu, a u Dalmaciji su i u nastavku dana mogući mjestimični grmljavinski pljuskovi, kojih može biti i u južnoj Lici.

Vjetar većinom slab, duž obale umjerena bura i istočnjak, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje malo viša.

Vrijeme u nedjelju

Nedjelja nam nosi povoljne vremenske prilike. Doduše, ujutro će u kopnenim krajevima mjestimice biti magle, ali tijekom dana će posvuda prevladavati sunčano. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro će posvuda biti malo svježije, a dnevna temperatura se očekuje većinom između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.

Prvi dan novog tjedna bit će nešto oblačniji, osobito u unutrašnjosti Hrvatske gdje mjestimice može pasti i vrlo malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar pa će danju ponovno malo osvježiti. Na Jadranu suho i djelomično sunčano, u drugom dijelu dana uz jačanje bure. Nakon toga slijedi nekoliko suhih i sunčanijih dana, osobito duž Jadrana, ali bit će svježije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
vijesti iz hrvatske vremenska prognoza vrijeme vrijeme u hrvatskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ