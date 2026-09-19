podržao ga kongres
Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o paketu novih, sveobuhvatnih sankcija protiv Rusije koji je prethodno odobrio Kongres, priopćila je Bijela kuća u petak.
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Paket sankcija dobio je dvostranačku potporu u Kongresu, a cilj mu je pojačati pritisak na Rusiju zbog njezina rata protiv Ukrajine.
Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina, kojima Moskva financira svoj rat.
Zakon, među ostalim, ovlašćuje Trumpa da uvede sankcije petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i za pet zemalja koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija.
Te bi mjere mogle dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte.
Zakon nosi ime po pokojnom američkom senatoru Lindseyju Grahamu koji je imao ključnu ulogu u njegovu donošenju.
Osim sankcija Rusiji, zakon također osigurava okvir za produljenje sankcija protiv Irana do 2031. godine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Trumpu na potpisivanju zakona.
"Najbolji način da se oda počast Lindseyjevoj uspomeni bit će potpuna i brza provedba odredbi ovog zakona", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
"A najbolja nagrada za sve koji nam pomažu u vršenju pritiska na Rusiju da okonča rat bit će mir", dodao je.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je prije Trumpova potpisivanja zakona da bi daljnje američke sankcije mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.
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