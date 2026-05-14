Pobuna ravnatelja osnovnih škola zbog zimskih praznika: "Nema apsolutno nikakve potrebe za to"

Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola u četvrtak su iznijeli podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara za školsku godinu 2026./2027., prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela.
Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je Hini da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine.
"Nema apsolutno nikakve potrebe da se to razbija. Djeca se taman priviknu i krenu učiti, a onda opet dolaze praznici", rekla je Mirosavljević.
Dodala je da su osnovne škole i prošle godine tražile objedinjene zimske praznike te da im sadašnje rješenje s dva dijela ne odgovara.
"Sve ostalo je u redu, ali tražit ćemo da se vrati model kakav je bio ove godine, s jednim dijelom zimskih praznika", kazala je.
Kovačić: Razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti
S druge strane, predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić osobno smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačan stav udruge još nije donesen.
"Ovo razdvajanje nije prvi put i pokazalo se u praksi da ima svojih dobrih strana. Učenici se ne opuste previše tijekom jednog dužeg razdoblja odmora, a opet imaju dovoljno vremena za predah", rekao je Kovačić.
Istaknuo je i da raspored praznika može pomoći u rasterećenju drugog polugodišta.
"Ove godine Uskrs je dosta rano pa imamo jedne praznike krajem veljače, a druge krajem ožujka. Na taj se način drugo polugodište malo razbije te mijenja nastavni proces", rekao je.
Dodao je da će konačan stav srednjoškolskih ravnatelja biti usuglašen nakon konzultacija s kolegama iz udruge.
Prema prijedlogu Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih koji je predstavljen u srijedu, zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom dijelu.
Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja 2027., pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja 2027.. Drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače 2027., s time da nastava počinje 1. ožujka.
