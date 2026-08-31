Promjene na čelu dviju podružnica Zagrebačkog holdinga, stigli novi voditelji

"Kako dosadašnji voditelj podružnice Zagrebačke ceste Jurica Krleža svoj profesionalni put nakon četiri godine u Zagrebačkom holdingu nastavlja u privatnom sektoru, objavljen je natječaj za novog voditelja/icu podružnice Zagrebačke ceste. Također, u tijeku je natječaj za direktora/icu Sektora za zaštitu na radu, zaštitu zdravlja, zaštitu od požara i zaštitu okoliša", kažu u Zagrebačkom holdingu te dodaju kako je više o uvjetima natječaja dostupno na njihovim internetskim stranicama.