GROBLJA I DIGITALNI GRAD
Promjene na čelu dviju podružnica Zagrebačkog holdinga, stigli novi voditelji
Matija Derk, novi je voditelj Gradskih groblja, a Tomislav Jukić novi je voditelj Zagrebačkog digitalnog grada, dviju podružnica Zagrebačkog holdinga, priopćio je u ponedjeljak Zagrebački holding.
"Nakon provedenog javnog natječaja, Uprava Zagrebačkog holdinga imenovala je nove voditelje podružnica Gradska groblja i Zagrebački digitalni grad. Na četverogodišnji mandat imenovani su Matija Derk, koji preuzima podružnicu Gradska groblja, te Tomislav Jukić, novi voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad", naveo je u priopćenju Zagrebački holding.
Za Matiju Derka kažu da je stručnjak za strateško planiranje, regionalni razvoj i fondove Europske unije. Tijekom karijere obavljao je rukovodeće i visoke savjetodavne dužnosti u sustavu državne uprave, regionalnog razvoja i međunarodne tehničke pomoći. Bio je pomoćnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za strateško planiranje, direktor regionalne razvojne agencije te EU savjetnik za regionalnu politiku.
Tomislav Jukić u Holdingovu podružnicu Zagrebački digitalni grad dolazi s dugogodišnjim upravljačkim iskustvom u IT sektoru. Diplomirao je i magistrirao na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a naknadno je stekao i zvanje specijalista poslovnog upravljanja. Karijeru je gradio kao direktor informatičkih operacija u tvrtki Konzum, gdje je vodio ključne tehnološke procese, nakon čega je menadžerske dužnosti nastavio obavljati u više privatnih tvrtki.
Derk na čelu Groblja
Zagrebački holding u priopćenju navodi da su Istovremeno raspisali javne natječaje za rukovoditelje operativnih i administrativnih poslova.
"Kako dosadašnji voditelj podružnice Zagrebačke ceste Jurica Krleža svoj profesionalni put nakon četiri godine u Zagrebačkom holdingu nastavlja u privatnom sektoru, objavljen je natječaj za novog voditelja/icu podružnice Zagrebačke ceste. Također, u tijeku je natječaj za direktora/icu Sektora za zaštitu na radu, zaštitu zdravlja, zaštitu od požara i zaštitu okoliša", kažu u Zagrebačkom holdingu te dodaju kako je više o uvjetima natječaja dostupno na njihovim internetskim stranicama.
Matija Derk, tako preuzima Holdingovu podružnicu Gradska groblja, nakon što je u svibnju iz nje otišao Igor Rađenović. Zagrebački holding tada je priopćio da dosadašnji voditelj podružnice Gradska groblja Igor Rađenović prelazi na novu poziciju u upravljačkoj strukturi Holdinga, ali i odbacio medijske tvrdnje da su iza te organizacijske promjene politički razlozi.
"Rađenović će na novoj poziciji u Zagrebačkom holdingu raditi na unaprjeđenju procesa i koordinaciji između korporativnih servisa i podružnica te obavljati ulogu povjerenika za etiku, potvrđeno je nakon sporazumnog dogovora s Upravom", priopćio je u svibnju Holding.
Jukić preuzima Digitalni grad nakon što je Jurišić dao otkaz
Tomislav Jukić, preuzima Zagrebački digitalni grad nakon što je otkaz u lipnju dao njegov prethodnik Filip Jurišić.
Voditelj Holdingove podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić podnio je otkaz ugovora o radu nakon što je u kontroli utvrđena nepravilnost u korištenju službene kartice, priopćili su u lipnju iz Zagrebačkog holdinga.
"Zagrebački holding je nadležnim tijelima proslijedio informacije o sumnji da je Jurišić prije mjesec dana korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura", priopćeno je u lipnju iz Holdinga.
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