KADROVSKE ROŠADE
Vlada donijela niz važnih odluka o imenovanjima, a i jednu tajnu odluku
Vlada je u četvrtak na zatvorenome dijelu sjednice usvojila prijedlog odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a.
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Vlada navodi da je ta točka klasificirana stupnjem tajnosti “tajno” pa je nije u mogućnosti objaviti.
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je predsjednik Upravnog Vijeća Lučke uprave Dubrovnik Kristijan Pavić te član Marko Potrebica. Potrebica je imenovan novim predsjednikom Upravnog vijeća, a članom Miho Kristić.
Državnom službeniku Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, s danom 8. rujna do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Imenovanja u Narodnim novinama i Hrvatskoj pošti
Državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, s danom 8. rujna do imenovanja ravnatelja Direkcije, a najduže do šest mjeseci.
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Narodne novine imenovanje Alena Gospočića za člana Uprave toga društva, do imenovanja člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Hrvatske pošte imenovanje Miroslava Matešića za člana Uprave toga društva, do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
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