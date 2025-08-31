Ovo je popis
Provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje
| Vijesti
Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju, 31. kolovoza.
Superkonzum
Zagreb:
- Ilica 288, Zagreb
- Sisačka cesta 2, Zagreb
Split:
- Put Stinica 1, Split
- Kralja Držislava 22, Split
Popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade nedjeljom potražite na portalu radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Dubrava 33
- Kobiljačka cesta 54
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
Split:
- Kralja Držislava 24
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
Rijeka:
- Zvonimirova 3, Rijeka
- Labinska ul. 51, Rijeka
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
- Josipa Jovića 93, Split
Tommy
Rijeka:
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Varaždinska 3 A, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Držićeva 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Dubrovačka 1, Split
- Šoltanska 12, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak
- Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Zagrebačka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
- Stop shop, Ðakovo
- Žutska ulica broj 1, Biograd
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com, prenosi Dnevnik.hr.
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Supernova Garden Mall
- Z centar Zagreb
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Stop shop Velika Gorica
- Ikea
- Designer Outlet Roses
- Supernova Sisak West
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Hey Park Zadar
- Supernova Zadar
- Stop shop Đakovo
- Max City Pula
- Stop shop Vinkovci
- Supernova Šibenik
- Dalmare Šibenik
- Hey Park Vukovar
- Stop shop Kaštel Sućurac
- ZTC Rijeka
- Stop shop Osijek
- Mall of Split
PEVEX
- Žitnjak (Zagreb)
- Makarska
- Vinkovci
- Sisak
- Križevci
- Gospić
