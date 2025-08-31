Oglas

Provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje

author
N1 Info
|
31. kol. 2025. 09:10
trgovina, kupac - AFP
Ina FASSBENDER / AFP / Ilustracija

Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju, 31. kolovoza.

Superkonzum

Zagreb:

  • Ilica 288, Zagreb
  • Sisačka cesta 2, Zagreb

Split:

  • Put Stinica 1, Split
  • Kralja Držislava 22, Split

Popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade nedjeljom potražite na portalu radne-nedjelje.com.

Lidl

Zagreb:

  • Dubrava 33
  • Kobiljačka cesta 54

Osijek:

  • Ulica J. J. Strossmayera 350

Split:

  • Kralja Držislava 24

Kaufland

Zagreb:

  • Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
  • Planinska 2F, Zagreb Peščenica
  • Julija Knifera 1, Zagreb Središće
  • Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
  • Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
  • Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
  • Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
  • Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
  • Jaruščica 6, Zagreb Blato
  • Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
  • Bistrička 6, Zagreb Sesvete

Rijeka:

  • Osječka 39, Rijeka Škurinje
  • Zametska 44, Rijeka Zamet

Osijek:

  • Josipa Reihl-Kira 40, Osijek

Split:

  • 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
  • Poljička cesta 34, Split-Trstenik

Plodine

Zagreb:

  • Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb

Rijeka:

  • Zvonimirova 3, Rijeka
  • Labinska ul. 51, Rijeka

Interspar

Zagreb:

  • Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
  • Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
  • Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
  • Škorpikova 34/2, Zagreb

Osijek:

  • Svilajska 31a, Osijek
  • Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

Split:

  • Josipa Jovića 93, Split

Tommy

Rijeka:

  • Vere Bratonje 28, Rijeka

Split:

  • Varaždinska 3 A, Split
  • Matoševa 29, Split
  • Zoranićeva 5, Split
  • Miroslava Krleže 1, Split
  • Držićeva 1, Split
  • Hrvojeva 2, Split
  • Dražanac 46 B, Split
  • Svetog Petra 44, Split
  • Dubrovačka 1, Split
  • Šoltanska 12, Split
  • Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

  • Samoborska cesta 131, Zagreb
  • Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
  • Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
  • Zagrebačka ul. 49G, Sisak
  • Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
  • Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
  • Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
  • Zagrebačka 52, Požega
  • Štrmac 303, Labin
  • Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
  • Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
  • Ulica Matije Gupca 59, Zadar
  • Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
  • 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
  • Stop shop, Ðakovo
  • Žutska ulica broj 1, Biograd

Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com, prenosi Dnevnik.hr.

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje

  • Supernova Garden Mall
  • Z centar Zagreb
  • King Cross Jankomir
  • Designer Outlet Croatia
  • Supernova Buzin
  • Stop shop Velika Gorica
  • Ikea
  • Designer Outlet Roses
  • Supernova Sisak West
  • Supernova Karlovac
  • Supernova Križevci
  • Supernova Varaždin
  • Stop shop Ludbreg
  • Stop shop Čakovec
  • Supernova Koprivnica
  • Stop shop Daruvar
  • Supernova Požega
  • Stop shop Gospić
  • Stop shop Labin
  • Stop shop Pazin
  • Supernova Colosseum
  • Supernova Slavonski Brod
  • Galerija Poreč
  • Hey Park Zadar
  • Supernova Zadar
  • Stop shop Đakovo
  • Max City Pula
  • Stop shop Vinkovci
  • Supernova Šibenik
  • Dalmare Šibenik
  • Hey Park Vukovar
  • Stop shop Kaštel Sućurac
  • ZTC Rijeka
  • Stop shop Osijek
  • Mall of Split

PEVEX

  • Žitnjak (Zagreb)
  • Makarska
  • Vinkovci
  • Sisak
  • Križevci
  • Gospić
