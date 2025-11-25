Oglas

Obavijest DIRH-a

Provjerite police! Povlači se začin

author
N1 Info
|
25. stu. 2025. 13:34
gorušica, začini
Pixabay/ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Ali Baba Jeera Powder, (Kumin u prahu 100g; 400g), najbolje upotrijebiti do 30.10.2026., zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.

Oglas

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Podaci o proizvodu

  • Dobavljač: Fresh Tropical Srl By Jawad, Corbetta (MI), Italija

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod

Začin
DIRH
Teme
DIRH Kumin u prahu Začin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ