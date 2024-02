Puljak: Imam teoriju da Turudić zna nešto o Plenkoviću i da ga drži u šaci

Podijeli :

Luka Stanzl/Pixsell

Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, splitski bio je gradonačelnik Ivica Puljak. Zašto njegova stranka plaća Splićanima autobuse da prosvjeduju u Zagrebu? Može li ljevica ujedinjena na izbore, te jesu li najveći problemi u državi sudstvo i Ivan Turudić ili možda ima i drugih problema, neka su od pitanja o kojima je govorio.

Komentari premijera Andreja Plenkovića na jučerašnji prosvjed su bili da se ovdje radi o proruskom skupu, Puljak se i sam zapitao zašto on to govori, ali kako kaže, primijetio je da je bio malo nervozniji nego inače, možda je očekivao manje od ovog skupa pa ga je to iznenadilo.

“Ja nisam radikal ni u kojem smislu”

“Ovo što se jučer dogodilo pokazalo je potencijal u društvu za promjene i nadam se da ćemo to iskoristiti. Zašto je premijer nazvao prosvjednike da su prorusi, stvarno mi nije jasno”, kazao je.

Dodaje kako smatra da je režim Vladimira Putina autokratski i o njemu misli sve najgore.

“Napali su jednu zemlju potpuno neopravdano i ovo ubojstvo Alekseja Navaljnog o tome mislim sve najgore i nadam se da će Ukrajina pobijediti Rusiju, jer ovo je veliki problem koji bi mogao destabilizirati Europu i svijet”, govori.

Na pitanje smatra li se članom radikalne ljevice, Ivica Puljak je istaknuo kako on nije radikala ni u kojem smislu, da se smatra čovjekom dokaza i analiza.

“Mi svi koji smo bili na prosvjedu smo radikalni u tome da želimo radikalno promijeniti Hrvatsku, a to se jedino može dogoditi bez HDZ-a”, naglasio je Puljak.

“HDZ je uništio nadu mladih da Hrvatska može biti bolja”

Osvrnuo se na to što je HDZ napravio Hrvatskoj.

“Oni su uništili nadu mladih da Hrvatska jednog dana može biti bolja, uveli su klijentelizam, korupciju i kriminal. Tu ne mislim na pojedince već HDZ kao organizaciju koja je pravomoćno osuđena za kriminal i zločinačko udruživanje za pljačku države i naših novaca”, kazao je.

Dodaje kako se u političkoj teoriji takvim strankama događa da izgube izbore i da se sami ugase. Kako kaže, to se kod nas nije dogodilo, već se dogodilo suprotno.

“HDZ je okupirao sve institucije, od lovačkih društava do pravosuđa. Zalažemo se za budućnost da se stranke koje su optužene za korupciju i kriminal zabrane i ugase”, rekao je.

“HDZ-ova crna rupa korupcije i kriminala usisava sve oko sebe”

Puljak kao fizičar imao je zanimljivu izjavu o HDZ-u i fizičkim procesima u svemiru.

“Imam dvije. Jedna je da prirodom upravljaju prirodni zakoni koji se ne mogu prekršiti, ali ako ih pokušate prekršiti stvorit ćete kaos. HDZ je pokušao i prekršio zakone Hrvatske i stvorio društveni kaos koji se još nije stabilizirao, rekao je.

Dodaje kako je druga usporedba s crnim rupama i ona usisava sve oko sebe. Kako kaže, u središtu svake galaksije postoji jedna crna rupa, ali ona je daleko i ne trebamo je se bojati.

“HDZ-ova crna rupa korupcije i kriminala, usisava sve oko sebe i ostavlja pustoš tamo gdje je bila nada, istaknuo je.

“Oporbene stranke se trebaju ujediniti i smijeniti HDZ”

Na pitanje koliko je Split potrošio na autobuse s prosvjednicima za Zagreb, Puljak je rekao kako su bila dva i da je to stranka platila, a iznos je bio oko 3 tisuće eura.

“Prema procjenama u Zagreb je iz svih dijelova hrvatske došlo 20-ak autobusa. I bilo je 7-10 tisuća ljudi koji su došli iskazati svoje veliko nezadovoljstvo”, istaknuo je.

Puljak smatra da se oporbene stranke trebaju ujediniti i smijeniti HDZ.

“Smatram da bismo svi trebali dati šansu da sinergijski smijenimo HDZ”, naglasio je Puljak u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

Dodaje kako je on optimista i smatra da u Hrvatskoj je većina pristojnih građana koji žele uređenu državu u svim segmentima.

“Najtužnija spoznaja u politici je da se ljudi boje”

“Najtužnija spoznaja u politici je da se ljudi boje, ali boje se s razlogom. HDZ se osvećuje i ucjenjuje i drži ljude u pokornosti i onda za glavnog državnog odvjetnika postave čovjeka koji je povezan s kriminalnim miljeom”, rekao je.

Što se tiče izbora Ivana Turudića, tu se pokazao modus funkcioniranja HDZ-a. Ovo je prvi puta da je izišlo u javnost.

“HDZ funkcionira tako da postavljaju jedni druge, ucjenjuju jedni druge, povezani su s kriminalnim miljeom i sve to mi znamo, ali ovaj se put to prvi puta pokazalo vizualno”, naglasio je.

“Netko Plenkovića drži u šaci. Možda Turudić zna nešto”

Na pitanje kako Plenkovića ne smetaju sve te informacije, Puljek smatra da ga smetaju, ali je on tako bahat, odgovara Puljak.

“Ja sam znanstvenik i imam teoriju da netko njega drži u šaci. Vrlo lako je moguće, ne mogu tvrditi, da Turudić ima nešto o Plenkoviću i Plenković tako štiti sebe”, rekao je.

