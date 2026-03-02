Kosor: Tuđman bi se zgražao nad političarima koji su uveli "dvostruke konotacije" za fašistički pozdrav

"Nažalost, vodstvo EU-a najslabije je do sada, temeljne vrijednosti na kojima je sazdana ta zajednica erodiraju. EU nema odgovore na ključna pitanja koja danas muče svijet, potpuno su nemoćni i u odnosu na Trumpa i u odnosu na Putina. Nema lidera u EU-u, nema osobe kojoj bih vjerovala", izjavila je Jadranka Kosor u intervju za Novi list.