Kosor: Tuđman bi se zgražao nad političarima koji su uveli "dvostruke konotacije" za fašistički pozdrav

Bivša premijerka Jadranja Kosor u intervjuu Novom listu kritizirala je aktualno vodstvo Europske unije, ustvrdivši kako su nemoćni pred Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom, a rekla je i da bi se Tuđman zgražao nad političarima "koji su uveli dvostruke konotacije", aludirajući pritom na premijera Andreja Plenkovića.
Oglas
"Nažalost, vodstvo EU-a najslabije je do sada, temeljne vrijednosti na kojima je sazdana ta zajednica erodiraju. EU nema odgovore na ključna pitanja koja danas muče svijet, potpuno su nemoćni i u odnosu na Trumpa i u odnosu na Putina. Nema lidera u EU-u, nema osobe kojoj bih vjerovala", izjavila je Jadranka Kosor u intervju za Novi list.
Dodala je da "nas sramote slanjem tzv. promatrača na Trumpov skup, iako EU kao tamo nije htjela sudjelovati, pa se sad članice prepiru zašto je Šuica uopće išla tamo".
Kosor je istaknula da je među rijetkima u javnom prostoru koja i dalje ističe Tuđmanovu antifašističku prošlost i činjenicu da je nedvojbeno bio protiv koketiranja s ustaštvom.
"Posve sam sigurna da bi se danas zgražao nad političarima koji su uveli tzv. 'dvostruke konotacije' za fašistički i protuustavan pozdrav. Vrijeme je političkih patuljaka, vrijeme političkih giganata je nepovratno prošlo", izjavila je kosor, aludirajući na predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića.
U intervju Novom listu opširno je govorila o svojoj novoj knjizi "Žene koje mašu rukama" i privatnom životu.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas