POLITIKA PREMA BIH
Božo Kovačević: Plenković vraća HDZ njegovim korijenima jer je u strahu da će izgubiti izbore
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je ideju Domovinskog pokreta o izbornoj jedinici u Bosni i Hercegovini.
"Hrvatska je trebala igrati drugačiju ulogu s obzirom na predizborno stanje. Očito je da su se HDZ BiH i HDZ dogovorili da neće nepotrebno mutiti vodu i da će se izbori održati po važećim pravilima. Ali, ova inicijativa bila je u prošlosti razlog prijepora u HDZ-u, zbog čega su neki članovi napustili stranku, a sad su u DP-u", kazao je Kovačević pa nastavio:
"Andrej Plenković komentirao je što govori DP, ali nije otkrio koja je službena politika Hrvatske po tom pitanju."
Uz to, Kovačević se pita što se točno napravilo kako ne bi bilo neravnopravnih u BiH.
"Predstavnici sva tri naroda nisu učinili ništa. Bosna i Hercegovina je i dalje protektorat. Što je Hrvatska trebala? Budući da inzistira na suverenitetu BiH i njene teritorijalne cjelovitosti, trebala je imati suradnju s vlastima u BiH. Ako u Vijeću ministara nije bilo nikoga iz HDZ-a BiH, tad nije ni bilo suradnje. Bilo bi normalno da naš predsjednik komunicira s Predsjedništvom BiH i da naša Vlada kontaktira s Vijećem ministara. Dosad to nije bilo tako i trenutno je više otvorenih pitanja nego jasnih odgovora u vezi s BiH."
Osvrnuo se detaljnije na ideje Domovinskog pokreta.
"Ponašanje DP-a je neodgovorno, ali je naličje HDZ-a. Plenković, u strahu da bi HDZ mogao izgubiti na idućim izborima, okreće se korijenima HDZ-a. A to je nakaradno poimanje suvereniteta, nepoštivanje manjina i nacionalizam, što je kočilo Hrvatsku na putu prema Europskoj uniji. Zato smo prekasno i ušli u nju. I tome se HDZ sad vraća jer želi glasove DP-a na izborima. Koncert Marka Perkovića Thompsona na javnoj televiziji to je potvrdio."
Herceg-Bosna?
"Za Bošnjake to znači podsjećanje na rat između Hrvata i njih. U okolnostima kad je već postojala srpska agresija na BiH. Takav pokušaj oživljavanja jednog koncepta zbog kojeg je i Hrvatska bila suočena sa sankcija, po mom mišljenju je neprihvatljiv. Posebno kad se plasira bez pripreme i razgovora s onima kojih se to tiče. Vjerojatno DP nije razgovorao ni s kim iz HDZ u Zagrebu ili u BiH, a takve ideje mogu otežati položaj Hrvata u BiH. Zato je sve to što iznose neodgovorno."
A tako se može ocijeniti i ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ne daje jasnu sliku onoga što se događa oko Irana, ali i Izraela.
"Pod njegovim vodstvom SAD nema jasnu strategiju. Ali, zato Izrael ima jasnu strategiju jer se odnosi prema Libanonu i Iranu kako želi, neovisno o SAD-u. Zato dolazi do pucanja u njihovim odnosima. To je prijateljstvo kao između šefova mafijaških organizacija. Dok imaju koristi, surađuju, a dok nemaju, zaboravljaju što su dogovorili. U takvim je okolnostima teško znati što slijedi. Uostalom, Trump je više puta objavio pobjedu u ratu i najavljivao je sporazume. Ništa se od toga nije dogodilo", zaključio je Božo Kovačević.
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