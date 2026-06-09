Božo Kovačević: Plenković vraća HDZ njegovim korijenima jer je u strahu da će izgubiti izbore

"Predstavnici sva tri naroda nisu učinili ništa. Bosna i Hercegovina je i dalje protektorat. Što je Hrvatska trebala? Budući da inzistira na suverenitetu BiH i njene teritorijalne cjelovitosti, trebala je imati suradnju s vlastima u BiH. Ako u Vijeću ministara nije bilo nikoga iz HDZ-a BiH, tad nije ni bilo suradnje. Bilo bi normalno da naš predsjednik komunicira s Predsjedništvom BiH i da naša Vlada kontaktira s Vijećem ministara. Dosad to nije bilo tako i trenutno je više otvorenih pitanja nego jasnih odgovora u vezi s BiH."