"Prebili su me. Mene su tukla petorica, Glavaševića devetorica, da bi nakon nekog vremena ušao još jedan. Ovi udaraju, ali taj koji je došao sav važan kaže: 'Gdje je Francuz?' i on se javi. Kaže mu: 'Pi*ka ti materina, ti si došao ustaše braniti' i onda ga je počeo tući. I udri, udri i udri, dečko je pao. Mogu vam reći da se jako dobro držao. Ali normalno. Mora jaukati kad ovaj udara. Kaže: 'Kemo će tebi pokazati.' Tako da sam ja kasnije doznao da je Kemo moj komšija iako je mlađi. Radio je u Piku, a stanovao u Slaviji, 150 metara od moje radnje", ispričao je Berghofer za Dnevnik Nove TV.